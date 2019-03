Carrey disegna il Duce a testa in giù La nipote Alessandra | Bastardo

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) "If you"re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta". Ovvero: "Se vuoi sapere a cosa porta il fascismo, chiedilo a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta". Questo il commento pubblicato su Twitter dall'attore canadese Jima corredo di un disegno, firmato di suo pugno, che ritrae ile Claretta Petacci ain giù. Disegno chiaramente ispirato ai fatti di piazzale Loreto, dove i corpi dei due amanti e di altri 18 gerarchi fascisti furono portati dai partigiani il 29 aprile 1945 per essere dati in pasto alla rabbia del popolo autore di una vera e propria "macelleria messicana".If you"re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu- Jim(@Jim) 30 marzo 2019Con il suo ultimo post, l'attore canadese ha spaccato il popolo social tra chi si è ...

