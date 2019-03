Wow Air | ultimo di oltre 20 fallimenti

La Wow Air resta a terra - viaggiatori beffati : rimborsi a rischio : Una pessima notizia per l'economia dell'Islanda, ma ancor peggiore per i clienti che avevano già acquistato in biglietto aereo Wow Air prima del fallimento. Questi consumatori rischiano infatti di ...

La compagnia aerea low cost Wow Air è fallita : Operazioni sospese, tutti i voli cancellati, già a partire da oggi. La compagnia aerea low-cost islandese Wow Air, celebre per la livrea viola dei suoi velivoli, ha dichiarato ufficialmente il fallimento con un comunicato pubblicato sul proprio portale, in cui si invitano i passeggeri a rivolgersi ad altre compagnie per trovare voli sostitutivi e si indicano le modalità per ottenere un rimborso del biglietto. “Le altre compagnie potrebbero ...