Vela – Melges 32 World League | 2ª giornata soddisfacente per Calvi Network

Vela – Melges 32 World League : a distanza di 10 anni torna Calvi Network : Melges 32 World League : Calvi Network pronto al rientro nella classe Melges 32 A distanza di dieci anni dalla vittoriosa partecipazione alle allora Audi Melges 32 Sailing Series, Carlo Alberini e il suo storico partner Calvi Network sono pronti a rientrare nell’agone della classe Melges 32 nell’ambito di una stagione che, alla frazione inaugurale di Villasimius, in programma da domani a domenica qui in Sardegna, farà seguire ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : quinto posto per il Caipirinha Sailing Team : Miami Melges 20 Winter Series – Act 3. No race nella giornata conclusiva e il Caipirinha Sailing Team è buon quinto Previsioni pienamente rispettate a Miami , dove la giornata conclusiva della terza tappa delle Miami Melges 20 Winter Series è passata in archivio con un nulla di fatto a causa della totale assenza di vento: una bonaccia talmente bianca che il Comitato di Regata ha saggiamente deciso di rispedire i Team verso il cantiere ...

Vela – Miami Melges 20 Winter Series : il Caipirinha Team nella top five : Miami Melges 20 Winter Series – Act 3: il Caipirinha Sailing Team in top five al termine di una giornata complicata Al termine di una giornata resa complicata dalla presenza di una brezza a tratti impalpabile e di una corrente in costante movimento, il Caipirinha Sailing Team (oggi 14-4-14), bloccato a più riprese dalla massiccia presenza di banchi di alghe, perde qualche posizione ma resiste nella top five della graduatoria ...