NBA – Rajon Rondo spera nella riconferma | “non conosco il mio futuro | ma vorrei restare

(Di sabato 30 marzo 2019)diai Los Angeles Lakers ancheprossima stagione: il playmaker vorrebbe vestire la maglia giallo-viola anche nel 2019-2020 La stagione dei Los Angeles Lakers, a causa di infortuni e diverse prestazioni sottotono, non è andata secondo i piani. I losangelini hanno mancato l’accesso ai Playoff, nonostante la presenza di LeBron James in roster. L’anno prossimo non ci sarà margine d’errore, lo ha già dichiarato proprio il numero 23 dei Lakers e la stessa franchigia vorrà operare al meglio sul mercato per aggiungere almeno una stella al roster e permettere a LeBron e compagni di arrivare in postseason.Del roster della prossima stagionedi far parte anche. Il playmaker ex Celtics si augura di poter rifirmare da free agent il prossimo anno:so cosa mi riserva il, non so se tornerò o chi altro tornerà, ...

