Lippi | Gattuso fantastico | con Icardi avrei fatto così - Calcio

Gattuso a C’è Posta per Te - l’allenatore del Milan ospite da Maria De FiLippi [VIDEO] : Rino Gattuso a C’è Posta per Te: l’allenatore del Milan ospite di Maria De Filippi nella prossima puntata della seguitissima trasmissione di Canale 5 Dopo aver ospitato Mario Balotelli e Mauro Icardi, Maria De Filippi accoglie a ‘C’è Posta per Te’ anche un allenatore di calcio. Rino Gattuso sarà infatti protagonista della prossima puntata del programma di Canale 5 in onda sabato in prima serata. ...