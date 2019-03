La Squadra Bianca di Amici 2019

davidemaggio

(Di sabato 30 marzo 2019)Con l’inizio del Serale di, conosciamo meglio gli allievi delle due squadre in gara, a cominciare da coloro che formano la. Ecco età, provenienza, informazioni e curiosità che riguardano i sei ‘bianchetti’ guidati da Ricky Martin.Alvis, cantante Alvis ha 23 anni, è di Venezia ma è nato a Milano. Ama i tatuaggi e ne ha più di trenta. Sotto l’occhio destro ha tatuato “Wasted” perché, racconta, “per una parte della vita mi sentivo così, mi lasciavo andare, non credevo in me stesso”. Ha studiato per due anni in un college inglese e tre anni fa ha cominciato a scrivere e cantare seriamente. Faperché “è una figata e voglio buttarmi sulle cose. Che vada bene o male sono contento perché sto facendo quello che non ho mai fatto”. Scrive e produce le sue canzoni e ad ...

