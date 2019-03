Intelligenza artificiale | due italiani tra i ricercatori premiati dall' European Research

Google - due italiani nel board esterno per lo sviluppo etico dell'Intelligenza Artificiale : Sono Luciano Floridi e Alessandro Acquisti. Faranno dell'Advanced Advisory Council (Ateac), che avrà il compito di esaminare i progetti e i piani di Big G per capire se qualcuno di questi contravviene a principi etici

Premio Turing ai tre pionieri dell'Intelligenza artificiale : Il 'Nobel' dell'informatica finanziato da Google ai 'maestri delle macchine': Yoshua Bengio, dell'università di Montreal, ha diviso il Premio con Geoffrey Hinton, dell'Università di Toronto, e Yann LeCun, della New York University

Huawei - l’Intelligenza artificiale al servizio dei piccoli con problemi alla vista : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 19 milioni i bambini nel mondo affetti da problemi alla vista, di cui il 70-80% con patologie prevenibili o curabili. È per questo che Huawei ha messo a disposizione di importanti enti di ricerca medica la sua forte esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale, creando, in collaborazione con IIS Aragon e DIVE Medical, Track AI, uno strumento progettato per rilevare e ...

K40 il nuovo smartphone di LG con Intelligenza artificiale di fascia d’accesso : LG Electronics (LG) lancia sul mercato italiano il suo nuovo smartphone K40, che ha debuttato durante il Mobile World Congress tenutosi a Barcellona nel mese di febbraio. L’ultimo modello della serie K offre a tutti gli utenti i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale integrata, due fotocamere di qualità e un audio 3D surround sviluppato grazie alla tecnologia DTS:X. LG K40 sarà disponibile in variante Dual SIM con 3 slot (2 per SIM e uno per ...

LG K40 arriva in Italia ed è pronto a debuttare sul mercato, portando per la prima volta l'Intelligenza Artificiale all'interno della gamma K: ecco a che prezzo sarà venduto nel nostro Paese.

McDonald's - menù digitali e personalizzati grazie all'Intelligenza artificiale : L'intelligenza artificiale stuzzica il palato. McDonald’s guarda all'intelligenza artificiale per personalizzare sempre più la customer experience. Il colosso americano dei fast food ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare l'israeliana Dynamic Yield. I termini finanziari dell'operazione non sono stati comunicati al mercato, ma secondo indiscrezioni riportate dai media si aggirerebbe attorno ai 300 ...

Guida autonoma e Intelligenza artificiale - Jaguar Land Rover va oltre : i prossimi modelli del gruppo ci proteggeranno dalle malattie : La tecnologia di Jaguar Land Rover, a bordo dei futuri modelli, potrebbe impedire la diffusione di raffreddori e influenze e ridurre la trasmissione dei principali superbatteri Secondo Jaguar Land Rover le auto del futuro potrebbero contribuire alla vittoria nella guerra ai batteri. I modelli di domani potrebbero impedire la diffusione di raffreddori ed influenze grazie ad una innovativa tecnologia che sfrutti la luce ultravioletta (UV-C), ...

LG OLED 2019 : arrivano in Italia i nuovi Tv con Intelligenza artificiale : Dopo la presentazione al CES arrivano ora nel nostro Paese i nuovi OLED del produttore coreano con tagli da 55 a 77 pollici

L'intelligenza artificiale sta trovando sempre più applicazioni e anche per lo shopping online potrebbe rivelarsi molto utile: almeno di ciò è convinto il team di eBay

Intelligenza artificiale ed etica : ecco chi sono i due italiani nel super team di Google : La sua ricerca combina economia, ricerca decisionale e data mining per indagare il ruolo della privacy in una società digitale. In particolare, ha analizzato il rapporto tra privacy e social network ...

Intelligenza artificiale - due italiani tra i ricercatori premiati dall'European Research Council : DUE italiani fra i grandi dell'Intelligenza artificiale, Ai, europea. Lo European Research Council, Erc, ha premiato Fosca Giannotti dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione del Cnr e Giuseppe de Giacomo del Dipartimento di Ingegneria Informatica e Automatica e Gestionale dell'Università La Sapienza a Roma. Riceveranno 2,5 milioni di ...

Le nuove TV di LG sono un concentrato di Intelligenza Artificiale : La gamma 2019 dei televisori di LG è incentrata sull’impiego delle Intelligenze Artificiali, indispensabili per soddisfare le aspettative degli utenti. È un segno del cambiamento dei tempi. Una volta bastava produrre televisori che mostrassero “belle immagini”, adesso viene data grande importanza all’audio, alle funzioni smart e all’esperienza d’uso. Gli LG Oled TV AI ThinQ e gli LG NanoCell TV AI ThinQ quindi ...

Intelligenza artificiale - due italiani tra i ricercatori premiati dall'European Research Council : A Fosca Giannotti e Giuseppe de Giacomo i progetti di ricerca europei. L'Italia è sesta con 14 progetti nella classifica dei finanziamenti concessi dalla Ue agli Stati membri e quarta per il numero di ricercatori premiati, compresi i 23 che lavorano all'estero. Dalle energie...