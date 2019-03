C' è un ignoto 1 anche per il cold case di Desiree Piovanelli

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Il caso di, la ragazzina di 14 anni uccisa nel 2002 a Leno nel Bresciano da tre coetanei e un adulto, potrebbe riaprirsi grazie ad una traccia biologica. Si apre la pista di un possibile "1" come per il caso di Yara Gambirasio .Lo scrive il Giornale di Brescia. Come per il caso di Gambirasio, gli avvocati del padre della vittima, che è convinto che dietro il delitto della figlia ci sia un mandante legato al mondo della pedofilia, hanno chiesto infatti alla Procura di Brescia di analizzare una traccia biologica trovata sul giubbino die mai presa in considerazione.Una traccia, sul gomito e sul costato, che per i Ris di Parma "è riconducibile ad un soggetto di sesso maschile diverso dagli indagati", come scritto in una relazione di 17 anni fa. Un nuovo1, quindi, come all'inizio della vicenda del delitto di Yara che ha portato ...

