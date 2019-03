Arrivano le Contemporanee : da Napoli donne per cambiare : Al convegno di lancio hanno prespo parte numerose donne del mondo delle professioni, della cultura e della politica tra cui Emma Bonino. La Senatrice della Repubblica, protagonista di tante battaglie ...

Arriva l'ora legale : sta per tramontare e forse la rimpiangeremo : Sarà l'ultima volta? No, la penultima. L'ultima sarà il prossimo anno, ma forse non si sa, perché l'idea di abolire l'ora legale è vecchia quanto l'idea stessa di istituirla ma nessuno poi l'ha mai fatto. Intanto anche quest'anno (stanotte tra le 2 e le 3, ad essere precisi) dobbiamo spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio e rinunciare ad un'ora di sonno, prontamente recuperata grazie al fatto che domani è domenica. Per chi non ce la ...

Oggi Arriva l’ora legale - ricordate di spostare le lancette in avanti : (foto: Corbis Images) È giunto quel periodo dell’anno in cui spostare avanti le lancette di un’ora: stamattina avreste infatti dovuto regolare tutto gli orologi. Dalla notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo si torna a godere dei benefici dell’ora legale (almeno in termini di giornate più lunghe). Non tutti amano il cambiamento ma per i favorevoli il tema è sempre quello del risparmio energetico (anche se non mancano visioni ...

In silicone e con un chip incorporato : Arriva Pcup - l’eco-bicchiere smart che protegge l’ambiente : L’alternativa ai bicchieri di plastica usa e getta, che inquinano i mari e intasano le discariche, è un bicchiere in silicone con un chip incorporato. È nato in Liguria dalla mente di due giovani con la passione per le invenzioni e le feste in spiaggia. In poco più di un anno si è trasformato da una “bella idea” a un’azienda che ha già venduto più di 10.000 bicchieri. E ora si prepara per fare il grande salto: Pcup, la startup fondata nel 2018 ...

Milan-Kessie - questione chiusa - per ora - : Arriva una multa da 40mila euro : Il caso Kessie si chiude. Almeno, per il momento: poi, a fine campionato, si vedrà. Oggi l'ivoriano si è presentato a Casa Milan assieme al suo agente Atangana, chiamato a rapporto da Leonardo e ...

Rugani e la Juventus ancora insieme : Arriva il rinnovo per il difensore : Daniele Rugani e la Juve avanti ancora insieme. Ufficiale il rinnovo fino al 2023 del 24enne difensore toscano, arrivato a Vinovo appena diciottenne e in bianconero nel 2012 con la Primavera. Rugani è il più giovane giocatore della Juventus ad aver disputato almeno 60 incontri (in totale le presenze finora sono 81) nel corso degli ultimi quattro anni in tutte le competizioni. Nel suo palmares figurano già tre Scudetti, altrettante Coppe ...

C’è ancora sesso in città? Arriva il sequel di uno dei libri e delle serie più amate del mondo : La notizia Arriva dalla Paramount ed è di quelle da far andare in estasi milioni di fan in tutto il mondo: Sex and The City avrà un sequel. Candace Bushnell ha infatti scritto il seguito del libro originale. Titolo: Is There Still Sex in the City?, C’è ancora sesso in città?. Argomento? Le cinquantenni e il loro approccio al sesso. “Il libro è uno sguardo profondo e a volte straziante sul matrimonio, i figli, il divorzio e le pressioni ...

Meteo - Arrivano temporali e grandine. Poi scoppia la primavera : “Sole e 22 gradi” : Marzo, scoppia la primavera ma prima, avverte il sito IlMeteo.it, una fredda area di bassa pressione in movimento dallo Ionio verso la Grecia continuerà a disturbare pesantemente il tempo su alcune regioni d’Italia per gran parte della giornata di oggi, giovedì 28 marzo. Si tratta di un vortice “insidioso”, dicono gli esperti, perché carico di nubifragi, temporali e grandine che nelle prossime colpiranno soprattutto le aree ioniche della ...

Genova - sul nuovo ponte Arriva il Tutor e il limite degli 80 chilometri orari : Il sistema di controllo della velocità è una delle indicazioni principali inclusa nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto dell’infrastruttura sul Polcevera

De Ligt-Juventus - ora Arriva anche la conferma : i nuovi dettagli : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus potrebbe rischiare il contro sorpasso del Barcellona per quel che riguarda l’affare De Ligt. Il difensore olandese, chiaro obiettivo di paratici, potrebbe prendere la strada di Barcellona. Nelle ultime ore la società blaugrana starebbe affondando il tiro sul centrale olandese e sarebbe pronta a mettere sul piano della bilancia un’offerta […] More

Nove infermiere del reparto maternità incinte contemporaneamente : la storia che Arriva dagli Usa : Nove donne che lavorano nello stesso posto incinte contemporaneamente. E per tutte, il termine della gravidanza scadrà tra aprile luglio. Succede nel reparto maternità dell’ospedale Maine Medical Center di Portland, negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le infermiere hanno ricevuto le congratulazioni della struttura ospedaliera e proprio lo staff dell’ospedale ha rassicurato i pazienti che avevano espresso ...

Sampdoria - Mantovani : 'Vialli Arriva? Scommetto di sì - sarei onorato di entrare nel cda' : Vialli ha carisma, conosce perfettamente il mondo del calcio, conosce Genova e i Sampdoriani, è intelligente e competente. Dovrà essere in grado di avere un ottimo rapporto con la proprietà, ma con ...

Cristiano Ronaldo sorride - ora Arriva la bella notizia! : Cristiano Ronaldo può sorridere, sì, ma il calcio e l’ultimo infortunio non c’entrano niente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni del quotidiano portoghese “Correio de Manha”, la compagna dell’attaccante della Juventus, Georgina Rodriguez, sarebbe di nuovo incinta. Come si legge, e come illustrato dalle foto, la bella modella argentina, presente in tribuna a […] More

Pablo Alborán a Roma a giugno - l’artista più venduto in Spagna Arriva in Italia per un’unica data : Pablo Alborán a Roma per l'unica tappa Italiana della sua tournée europea. L'artista spagnolo sarà in concerto nella penisola il prossimo 22 giugno per un unico evento dal vivo in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma, presso la Sala Sinopoli. I biglietti per il concerto di Pablo Alborán a Roma saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 marzo su TicketOne, TicketMaster e punti vendita autorizzati ...