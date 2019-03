Amici 2019 | al via stasera La vera star è Ricky Martin | peccato che non abbia imparato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) La diciottesima edizione di, al via questa sera, parte nel segno di. Laportoricana è il vero colpo messo a segno dal team di Maria De Filippi. Il cantante ha deciso di mettersi in gioco in un talent italiano dopo aver sperimentato lo stesso ruolo in Australia e in Messico con The Voice è questo è sicuramente un plus per il programma di Canale 5.C’è un solo problema:si è “dimenticato” di imparare la nostra lingua. Se sui social ha annunciato il suo arrivo in Italia scrivendo per l’appunto in italiano (o forse l’ha fatto per lui un social media manager), durante la sua prima apparizione nella scuola dinon ha spiccicato neppure una parola nella nostra lingua. Non dev’essere facile apprendere l’italiano in poco tempo, ma in passato quando altrestraniere si erano messe alla prova con il ruolo di giudice (come è successo Mika, Skin e Alvaro ...

matteosalvinimi : Richiedenti asilo (!) spacciavano droga nel centro di accoglienza dove erano ospitati a spese degli italiani. Felic… - Raiofficialnews : Un anno senza #FabrizioFrizzi: il ricordo di tanti amici e colleghi, tutta la programmazione #Rai dedicata ??… - ilfoglio_it : 'Non devi parlare male della Cina'. Il nostro incontro con un funzionario cinese ci costringe a qualche domanda ult… -