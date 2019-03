VIDEO F1 | Highlights prove libere GP Bahrein 2019 | dominio Ferrari | Vettel e Leclerc

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il weekend riservato al GP delè incominciato nel miglior modo possibile per la. Al Sakhir, dove in questo fine settimana andrà in scena la seconda tappa del Mondiale F1, le due Rosse hanno subito ruggito e si sono dimostrate in grandissima forma: la Scuderia di Maranello è chiaramente la grande favorita per la conquista della vittoria. Charlesha timbrato il miglior tempo nelle1 precedendo Sebastian, nel secondo turno i duesti si sono invertiti le posizioni. Di seguito ilcon glidelle1 del GP del1 GPClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFOTOCATTAGNI

juventusfc : ??La prima doppietta bianconera di Moise #Kean ? Il rigore perfetto di @emrecan_ ?? L'incornata di @MATUIDIBlaise ?? G… - acmilan : Mauri?Suso and AC Milan win 2-0 against Chiasso: watch the highlights ?? Mauri?Suso e i rossoneri battono 2-0 il Chi… - RaiSport : Raddoppio #Italia! Moise #Kean! #ItaliaFinlandia 2-0 Gol, interviste e #highlights -