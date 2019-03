Tim | resa dei conti in assemblea Vivendi all' angolo

U&D - Andrea Del Corso : 'Per Teresa non c'è ancora un senTimento' : Nuovo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, anche se la puntata di oggi giovedì 28 marzo è iniziata in maniera inusuale; infatti i protagonisti della prima parte sono state le ex star del programma Teresa Langella e Andrea Del Corso. Inizialmente l'ex corteggiatore ha nuovamente spiegato il perché del suo no durante la scelta nel Castello: l'ha fatto semplicemente perché i suoi sentimenti non corrispondevano all'importanza della ...

Brexit ulTime notizie - Theresa May offre dimissioni in cambio di ok a suo accordo - Sky TG24 - : Nel corso di una riunione dei Tories, la premier si è detta "pronta a lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare una Brexit ordinata". Per abbandonare il posto però, chiede il via libera della ...

SetTimana Coppi e Bartali 2019 : vittoria a sorpresa di Emils Liepins nella prima semitappa - battuti in volata Stacchiotti e Belletti : Emils Liepins vince a sorpresa la prima semitappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2019. Il 26enne lettone della Wallonie Bruxelles si è imposto in volata sul traguardo di Gatteo, battendo Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) e Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec), uno dei principali favoriti della vigilia. Si piazzano poi Matteo Malucelli (Caja Rural – Seguros RGA) e Robert Stannard (Michelton Scott), che ...

Debito pubblico : Unimpresa - in ulTimo anno raddoppiata velocità crescita : Si spende di più a danni delle finanze pubbliche, ma i benefici non vengono trasmessi alla cosiddetta economia reale' commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci. Secondo l'analisi di ...

Tim - si va verso la resa dei conti : Per Telecom Italia parte la settimana che porterà all'assemblea del Gruppo telefonico, in agenda venerdì 29 Marzo. La partita da giocare si fa ancora più calda tra gli azionisti principali, Elliott e ...

Rush finale per il decretone - resa dei conti in Tim : Confindustria: seminario Csc su 'Dove va l'economia italiana e gli scenari geoeconomici'. Partecipano, tra gli altri, il presidente Vincenzo Boccia e il ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero ...

Alba Parietti e Fabrizio Frizzi : "L'ulTima volta che ti ho visto". Quel triste presagio di morte : Anche Alba Parietti ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi a due giorni dal primo anniversario della scomparsa del mitico conduttore Rai, avvenuta il 26 marzo 2018. Su Instagram, Alba parla di un "presagio, che divenne triste, angosciante realtà". È l'ultimo incontro con Fabrizio, ai funerali del manag

Unimpresa * Debito pubblico - 2018 : « nell'ulTimo anno la voragine nei conti dello Stato si è allargata a 71 mld » - : "L'analisi del Debito ci consente di giudicare le scelte di politica economica, di capire come ci valutano gli investitori stranieri e di valutare il futuro: la sensazione è che si punti a ottenere ...

Alba Parietti - l’ulTimo incontro con Fabrizio Frizzi : “Presagio triste” : Alba Parietti, l’ultimo incontro con l’amico Fabrizio Frizzi: “Quel presagio, che divenne triste, angosciante realtà”. Le parole di dolore dell’opinionista televisiva Tra due giorni, il 26 marzo, sarà passato un anno esatto dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Tanti i personaggi della Tv che in questi giorni stanno dedicando riflessioni e pensieri al conduttore. Inoltre la […] L'articolo Alba Parietti, ...

d'Amico vede ripresa mercato trasporto maritTimo grazie raffinazione record : Dopo un 2018 negativo per il settore, d'Amico International Shipping, società specializzata nel trasporto marittimo, vede un "serio miglioramento dei conti nella seconda metà dell'anno". A dirlo è il ...

Nowitzki supera Chamberlain - l'ulTima impresa dell'uomo venuto dal futuro : Torino - Quando Wilt Chamberlain dominava la NBA, i, pochi, giocatori oltre i 2.10 d'altezza non uscivano dall'area dei tre secondi. E soprattutto non c'era traccia di giocatori europei nella Lega ...

Nba - Nowitzki supera Chamberlain : l'ulTima impresa dell'uomo venuto dal futuro : Quando Wilt Chamberlain dominava la NBA, i, pochi, giocatori oltre i 2.10 d'altezza non uscivano dall'area dei tre secondi. E soprattutto non c'era traccia di giocatori europei nella Lega statunitense.

Concorrenti Serale Amici - ulTime anticipazioni : maglia verde a sorpresa : Concorrenti Serale Amici 18, assegnata l’ultima maglia verde: sorpresa in puntata Oggi conosciamo i nomi di tutti i Concorrenti del Serale di Amici 18. Mancava una sola maglia da assegnare, nella puntata di sabato infatti Maria De Filippi aveva annunciato il numero dei posti disponibili: dodici. I Concorrenti ancora fuori dai giochi erano cinque prima […] L'articolo Concorrenti Serale Amici, ultime anticipazioni: maglia verde a ...

Amauri : 'Solo Ronaldo o Messi avrebbe potuto fare l'impresa compiuta questa setTimana' : L'Ajax, prossima avversaria ai quarti di Champions League della Juventus, suscita bei ricordi nell'ex bianconero Amauri, che ha raccontato in un'intervista rilasciata a ilBiancoNero.com la sua esperienza vissuta ad Amsterdam durante il sedicesimo di Europa League giocato con la formazione torinese nel 2010, durante la fase della ricostruzione dopo la Serie B. In quell'occasione l'italo-brasiliano ha segnato una doppietta in risposta al ...