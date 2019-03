La Commissione d' inchiesta sulle banche deve partire M5S e Lega in pressing

Lo stop alla Commissione di inchiesta sulle banche spiegato dai giornali : 'Il Quirinale vuole che la Banca d'Italia sia messa a riparo da ogni governo - si legge nella cronaca - e che la sua indipendenza venga tutelata. La commissione, presentata da grillini e leghisti ...

Mattarella difende Bankitalia. I dubbi sulla Commissione d’inchiesta sulle banche : Visco sale al Quirinale: la Banca d’Italia resti indipendente. E nomina il nuovo direttorio. Mattarella chiama Fico e Casellati sul mandato della nuova commissione banche

Rifiuti : Lombardia - insediata Commissione regionale d'inchiesta (3) : (AdnKronos) - L’istituzione della Commissione era stata sollecitata nella seduta di Consiglio regionale del 23 ottobre scorso, a seguito dell’approvazione della mozione concernente l’incendio nel capannone di Ipb di via Chiasserini a Quarto Oggiaro, in provincia di Milano. Su proposta di Viviana Bec

Rifiuti : Lombardia - insediata Commissione regionale d'inchiesta (2) : (AdnKronos) - Il neopresidente Carretta ha spiegato che "per me è un ruolo di grande responsabilità, soprattutto a 27 anni, per cui ringrazio della fiducia tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Lo svolgerò con serietà, imparzialità e coinvolgendo tutta la Commissione a partire dal suo uffi

Camera boccia Commissione d’inchiesta : L'Aula della Camera "affossa" il testo unificato per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle citta'. La maggioranza ha approvato, 255 con voti a favore, 231 contrari e due astenuti, un emendamento interamente soppressivo del testo che, quindi, cessa di esistere.

Xylella - più vicina la Commissione d'inchiesta. Polemiche su fondi Cipe e Psr : ...del servizio fitosanitario per il supporto alle attività ispettive e 1 milioni di euro per la comunicazione istituzionale e altri 5 milioni per un non meglio precisato rilancio dell'economia nelle ...

Violenze a Forteto - nasce Commissione d’inchiesta sugli abusi nella comunità del Mugello : Una commissione parlamentare per capire perché quella comunità sia stata accreditata come interlocutore istituzionale, anche a seguito di provvedimenti giudiziari che riguardavano abusi sessuali commessi al suo interno. Dopo l’ok del Senato a settembre 2018, la Camera ha dato il via libera definitivo e pressoché unanime all’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il ...

Cosa deve scoprire la Commissione di inchiesta sulle banche : Con il via libera definitivo da parte della Camera, è ufficialmente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che opererà per l'intera legislatura. Ora mancano gli ultimi 'adempimenti', ovvero l'indicazione dei componenti tra deputati e senatori, quindi si procederà all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e delle altre cariche. In pole position per la guida della commissione ...

Banche - via a Commissione inchiesta. Definito decreto per rimborso truffati : ... ieri fonti di Palazzo Chigi hanno confermato, al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che sono ...

Parte la Commissione d'inchiesta sulle banche. Ma i risparmiatori aspettano ancora i rimborsi : Così, al tavolo del presidente del Consiglio Conte, oggi sono arrivati i vicepremier, il ministro dell'Economia Tria e i suoi vice-ministri. I documenti da firmare sono fermi al momento proprio al ...

Al via Commissione inchiesta su banche. Ecco come funziona : Via libera definitivo e pressoche' unanime dell'Aula della Camera all'istituzione della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario per la legislatura in corso. I voti a favore sono stati 412, un voto contrario, tre gli astenuti. E così con il via libera definitivo da parte della Camera, e' ufficialmente istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che operera' per l'intera ...

Banche - ok della Camera alla Commissione parlamentare d'inchiesta - : Definiti i dettagli sul decreto per i "rimborsi celeri" ai truffati dalle Banche. La biCamerale sarà composta da 20 senatori e 20 deputati e potrà indagare sul sistema finanziario con gli stessi ...

