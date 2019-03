Formula 1 | Ferrari davanti a tutti nelle prime prove libere

Mick Schumacher 'La Formula 2 non mi spaventa - un sogno provare la Ferrari' : ROMA - Cresce l'attesa per il debutto di Mick Schumacher , figlio del grande Michael, pronto a dare battaglia in Formula 2. 'Non sono spaventato da tutto questo, sono pronto e fiducioso. Mia mamma è ...

Formula 2 - GP Bahrain : Mick Schumacher pronto all'esordio. Poi i test con Ferrari e Alfa : Non è facile restare fuori dal cono di luce dei riflettori se ci si chiama Schumacher , si è figli di un sette volte campione del mondo, si sceglie di seguire le orme paterne e inseguire il sogno di diventar bravi come papà, sottraendosi al peso del confronto continuo col mito, sospinti dal desiderio di raccogliere quel ...

Formula 1 - Schumacher debutterà con la Ferrari in Bahrain : Il paddock del Bahrain è in fermento per la seconda prova del Mondiale di F.1, che si disputerà questo weekend sul circuito del Sakhir. Coinciderà con la prima prova del campionato di Formula 2, dove debutterà anche Mick Schumacher, figlio della leggenda delle corse Michael. Dopo il fine settimana di gara, per il tedesco pare si apriranno anche le porte della Formula 1: seppur non sia stato ancora confermato ufficialmente, Mick potrebbe ...

Formula 1 - GP Bahrain : i 4 successi di Vettel e quelli della Ferrari : Dici Bahrain e pensi Ferrari . Dici Bahrain e pensi Vettel. Comunque la si voglia inquadrare, dall'attualità alla storia, la corsa tra le dune porta impresso tanto il marchio del tedesco quanto ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

Formula 1 - Australia dolorosa per la Ferrari : trionfo Mercedes al Gp di Melburne : A Melburne il primo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1: gli orari della replica della gara in tv su Sky e in chiaro...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...

Formula 1 : GP Australia - che Bottas! Ferrari - è già crisi? : Il pilota finlandese ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton; a completare il podo Max Verstappen, che ha preceduto le due Ferrari di Vettel ...

Formula 1 - Le monoposto Ferrari dal 1950 a oggi FOTO GALLERY : Manca ormai pochissimo al semaforo verde del Gran Premio di Australia, la prima tappa del Campionato del mondo di Formula 1 2019, con interessanti novità nei regolamenti, tra le quali il punto per il giro più veloce in gara.La SF90. Proprio nel rispetto del nuovo regolamento, la monoposto della Scuderia Ferrari, la SF 90, ha unala anteriore più larga e più semplice nei profili della precedente SF 71 H, mentre quella posteriore è ...

Formula 1 - lo sfogo di Vettel : "La Ferrari deve essere migliore di così" : un Vettel sorpreso quello nelle interviste post qualifica: sette decimi da Hamilton sono un distacco importante, soprattutto inaspettato. Che i test invernali a Barcellona avessero pronosticato un ...

Formula1 : Libere3 - sempre Hamilton. Le Ferrari alle sue spalle : Nella terza sessione, quella in configurazione da qualifica, le Ferrari sono apparse sicuramente migliori, ma ancora in ritardo rispetto al campione del mondo che in 1'22'292 ha piegato le rosse, ...

Formula 1 - GP Australia. Binotto : 'Affidabilità Ferrari? Melbourne darà risposte' : "L'#EssereFerrari? E' Importante, è un tema d'identità per raccontare che la nostra squadra è unica e cosa rappresenta. Poi sono convinto che poi ogni persona e collaboratore può avere un senso ...

Formula 1 - Libere Australia : pronti - via. Vola Hamilton - le Ferrari sono attardate : Lewis Hamilton mette il suo sigillo nell'attesa prima giornata di prove Libere del GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 della Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes in 1'22'600 ha messo in fila il compagno di squadra Valtteri Bottas per soli 48 millesimi, a conferma che la Mercedes, almeno oggi, si conferma sempre competitiva. Quanto ...