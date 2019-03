F1 – Seb | che succede? Testacoda di Vettel nelle Fp2 del Gp del Bahrain VIDEO

F1 - Vettel risponde a Helmut Marko - che affondo di Sebastian : la rivelazione del ferrarista è esilarante : Sebastian Vettel risponde alle affermazioni di Helmut Marko sui problemi riscontrati dalla Ferrari a Melbourne: le parole del tedesco sono esilaranti Sul circuito di Al Sakhir è tutto pronto per il Gp ...

F1 – Vettel risponde a Helmut Marko - che affondo di Sebastian : la rivelazione del ferrarista è esilarante : Sebastian Vettel risponde alle affermazioni di Helmut Marko sui problemi riscontrati dalla Ferrari a Melbourne: le parole del tedesco sono esilaranti Sul circuito di Al Sakhir è tutto pronto per il Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019 di F1. I piloti non vedono l’ora di scendere in pista, già domani, per le prime sessioni di prove libere e intanto hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le ...

F1 - Sebastian Vettel : “In Bahrein incognita qualifiche”. Leclerc : “Voglio un bel risultato” : Dopo essere rimasti ai piedi del podio a Melbourne, rispettivamente in quarta e quinta posizione, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sperano che la Ferrari possa riscattarsi nel secondo appuntamento stagionale, in programma nel prossimo fine settimana in Bahrein. I due piloti della Rossa hanno parlato a “La Gazzetta dello Sport“. Il pilota tedesco ha spiegato le difficoltà del circuito: “Il Bahrain come difficoltà è normale, ...

"Il virus che stava per uccidermi". Sebastian Frey - dramma e rivelazione choc : "Buongiorno a tutti. Come avrete notato mi sono assentato dai social da un po'..." Inizia in questo modo il messaggio choc dell'ex portiere Sebastien Frey, che attraverso un post su Instagram rivela di aver rischiato di morire per un virus. "La fortuna vuole che ho superato questa prova. Ora ho iniz

Google celebra il grande Johann Sebastian Bach con 10 giorni d’anticipo e un doodle che si può… suonare! : Johann Sebastian Bach entra nella storia dei doodle di Google, e non solo perchè per molti Paesi (come l’Italia) è il 3° doodle consecutivo dopo quelli della Festa del Papà del 19 Marzo e dell’Equinozio di Primavera di ieri, 20 Marzo, ma anche perchè è il primo doodle della storia realizzato con Al, in collaborazione tra i team di Google Magenta e Google PAIR. Così il doodle diventa una grande esperienza interattiva che incoraggia ...

F1 – Vettel e Leclerc sullo stesso livello? Ralph Schumacher non ha dubbi : “fare da spalla a Seb fa parte dell’accordo stipulato da Charles” : Ralph Schumacher non ha dubbi sulla sfida interna in casa Ferrari tra Vettel e Leclerc: le parole del fratello minore dell’ex pilota tedesco di F1 La stagione 2019 di F1 è iniziata nel segno di Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes ha trionfato davanti al suo compagno di squadra, conquistando così il Gp d’Australia, con un bottino di 26 punti grazie al punto extra assegnato per aver stabilito il giro veloce. Gara ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne (Australia) il tedesco della Rossa si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e l’evidenza di una W10 che sul ...

Sebastian Vettel - F1 GP Australia 2019 : “Qualifiche difficili. Pensiamo di fare meglio in gara ma Mercedes favorite” : Sebastian Vettel è terzo nelle prime qualifiche del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Melbourne (Australia) il tedesco della Rossa non si è dovuto accontentare della seconda fila, preceduto dalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas, incredibilmente veloci quest’oggi e inattaccabili da chiunque. Per il tedesco, quindi, la delusione di un time-attack al di sotto delle aspettative e ...

La sessione di qualifica per la 1000 Miglia di Sebring, prima prova del 2019 della Super Season del WEC è stata difficile per le cinque Ferrari al via sul leggendario tracciato della Florida. L'esposizione della bandiera rossa a metà sessione, a causa di un incidente che ha visto coinvolta la 488 GTE numero 61 del