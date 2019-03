Angelucci | Raggi attaccata alla poltrona | si dimetta subito

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Oggi abbiamo assistito all’ultimo atto di questa vergognosa amministrazionee del M5s. Durante il consiglio, aperto con due ore di ritardo, la Sindaca, nella contestazione fortissima del pubblico, ha raccontato una citta’ che non esiste dimostrando ancora una volta attaccamentoe non amore per Roma. Sino. Basta”. Lo dichiara in una nota Mariano, vice segretario del Pd Roma.L'articolo, siproviene da RomaDailyNews.

