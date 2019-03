Almanacco del 29-03-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 28-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno giovedì 28 marzo Buongiorno da Francesco Vitale la chiesa ricorda San Sisto III papà e la variante di Sesto nome numerale mutuato dall’aggettivo latino sextus Sesto è dato al sesto nato questo è un po’ L’origine è la diffusione Tra le prime comunità cristiane. da nominare ben 30 kg nei primi secoli della nostra era in Davide risoluto sveglio solerte volenteroso Cerca di prendere la vita così come ...

Almanacco del 27-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 27 marzo Buongiorno da Francesco Italia o la chiesa ricorda Sant’Alessandro Martire noi parliamo delle femminile Alessandra Sandra il personale Alessandro deriva dal greco alexine difendere e Andrea Uomini difensore di quale proviene il diminutivo femminile le sue origini e avviati che ama il primo significato Certo è quello dei Greci aleksej nel proteggere e andrò uomo tra l’ironico Madonna ...

Almanacco del 26-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a martedì martedì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale da tutta tutta tutta la rotazione Oggi la chiesa Ricorda i santi Emanuele e compagni Martiri Manuele un nome biblico deriva dal invocazione con la quale il profeta €6 con il Messia atteso dal popolo eletto in Dio è con noi del Vangelo secondo Matteo anche Gesù era indicato con l’epiteto di Immanuel da qui la pronta diffusione del nome già nelle ...

Almanacco del 25-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e lunedì 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l’annunciazione del Signore e anche Sant’Umberto Abate un certo il nome Umberto venne introdotto in Italia dei Longobardi latinizzato nella forma umbertus deriva da un giovane orso composto converter splendente illustre con il probabile significato di Non ridete orsacchiotto illustre sembra duro irascibile ma in realtà si lascia ...

Almanacco del 16-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo al sabato puntuali come sempre di Equitalia no per carità 16 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuliano Martire Sant’Ilario e taziano patroni di Gorizia dal latino hilarious parliamo di Ilario Esatto molto diffusi in epoca imperiale deriva dal greco Ila rosso Che significa il allegro È diffuso in tutta Italia grazie al culto di alcuni tanti che hanno dato il nome a Bari ...

Almanacco del 15-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno che siamo a venerdì e venerdì e venerdì 15 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Luisa De marillac è Santa Lucrezia Martire noi da Lucrezia Chissà perché parliamo di Lucrezia personale uso per i romani nella forma Lucrezia Lucrezia al maschile È un termine derivante da un vocabolo etruschi di Kant e forse gli abitanti della Lucrezia è una zona montuosa situata in Sabina da storiche ...

Almanacco del 14-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì 14 marzo Buongiorno da Francesco vita Oggi la chiesa ricorda Santa Matilde regina di origine germanica deriva dal personale Matilde si è attestato simmer VIII secolo composto da matt forza e il combattimento nel di forza e combattimento compare in Italia solo L’undicesimo secolo tramite Longobardi si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e regine sicura di essere sempre nel ...

Almanacco del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. l’Almanacco del giorno e quando si dice che si si sta facendo il giro di boa io non li sopporto queste cose giro di boa qui non si gira mai si fa sempre dritti e mercoledì 13 marzo Caro Stefano oggi salutiamo lui così Buongiorno Le chiedo oggi ricorda Santa Cristina martire e San Sabino siccome noi Sabino Insomma non c’è più rispetto parliamo di Sabrina che la variante di Sabina dal latino ...

Almanacco del 12-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è martedì 12 marzo Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Bernardo vescovo e San Massimiliano Martire andiamo di Massimiliano il nome deriva dal latino maximilian’s oppure maximianus cognome fin dall’epoca Imperiale diminutivo di Maximus il più grande Massimiliano è un metodico cui non fa difetto la fantasia A me le cose semplici chiare la precisione vuoi ottenere sempre risultati ...

Almanacco del 11-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno buona settimana nuovo coraggio nuova lunedì 11 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costantino re e Martire deriva dal personale latino Costantino state stato solo in epoca imperiale che ha origine del participio presente latino costa un scostante Che significa tenace fermo dopo Costantino il Grande è colui che per primo ha preso la croce Cristiana sui vestiti Imperiali si diffuse ...

Almanacco del 09-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. l’Almanacco del giorno sabato 9 marzo Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Francesca Romana diverse valenze sono contenute nel personale Romano di cui rimane variante femminile in parte la diffusione si deve la presa di Roma del 1870 in onore di Mussolini del suo omonimo figlio Tuttavia c’è anche una forte connotazione religiosa dovuta La fedeltà alla santa Romana chiesa ...

Almanacco del 08-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni di Dio e San Quintilio vescovo dal latino quintilius derivante da Quinto super nome piuttosto diffuso della romantica Soprattutto sotto forma di motivo veniva spesso in posto come nome al quinto figlio attualmente ha una scarsa diffusione erroneamente indeciso il motivo le Cambia spesso interessi abitudine amicizia anche chi lo ...

Almanacco del 07-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì Giovedì 7 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio V laptop vescovo San gaudioso vescovo e le sante perpetua e felicità Martiri e noi parliamo proprio di una delle Martiri Digita variante di Felice tributo latino Felix felicis Dipende solo più tardi per il proprio cognome neanche tra i cristiani è causa del suo significato beneaugurante il diminutivo femminile diffuso di ...

Almanacco del 06-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno con qualcosa che non va nella voce ma comunque Buongiorno possiamo dire ma si può aprire così questo mercoledì 6 marzo Buongiorno Buongiorno Ben ritrovati da Francesco Vitale mercoledì oggi mercoledì delle ceneri se avete come dire festeggiato ieri banche giato punteggiato avete fatto di tutto oggi insomma vediamo un po’ se possiamo no Provare a ritornare non Morigerati vero Come si dice e bene oggi 6 marzo ...