Ubisoft annuncia la data della conferenza E3 2019

PG Esports e Ubisoft annunciano il campionato ufficiale italiano di Rainbow Six Siege per il 2019 : PG Esports, la prima società totalmente italiana dedicata al gaming competitivo, e Ubisoft, annunciano il campionato ufficiale italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per il 2019. Quest'anno sarà infatti la società del Campus Fandango Club a occuparsi della competizione, che prende così il nome di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019.PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport competitivi digitali, applica quindi l'ormai noto ...

Ubisoft annuncia i requisiti PC di Assassin’s Creed III Remastered : Ubisoft annuncia I requisiti minimi e consigliati per Assassin’s Creed III Remastered su Windows PC. requisiti Minimi (30FPS) Risoluzione: 1080p Video Preset: Basso Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo version a 64bit) Processore: Intel Core i5 3400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz RAM: 8 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM con lo Shader Model 5.0) Configurazione ...

Ubisoft annuncia la fase 2 del Pilot Program per gli eSport di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Pilot Program, l’iniziativa per la condivisione dei profitti della scena eSport di Rainbow Six Siege, iniziata nel 2018, è ora giunta alla sua seconda fase. Si tratta di un nuovo passo per il Programma basato su oggetti in-game che offre possibilità di condivisione dei profitti fra i team della Pro League, fornendo alle organizzazioni e ai giocatori professionisti una fonte di guadagno aggiuntiva ...

Ubisoft annuncia la Special Operation 4 di Ghost Recon Wildlands : Tramite un recente comunicato, Ubisoft ha annunciato la Special Operation 4, quarto e ultimo aggiornamento del secondo anno di contenuti post-lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. La Special Operation 4 verrà distribuita con un aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme il 27 febbraio, e introdurrà una nuova modalità PvE, nuovi contenuti PvP per i giocatori, funzioni richieste dalla community e molto altro ancora. Maggiori dettagli ...

Anche Ubisoft potrebbe salire sul treno dei battle royale - ma al momento non ha nulla da annunciare : Sempre più importanti publisher sembrano vogliano saltare a bordo del treno dei battle royale, sulla scia dei successi di PlayerUnknown battlegrounds e Fortnite. Activision lo ha fatto con Call of Duty: Black Ops 4 e la modalità Blackout, EA con Apex Legends e la prossima modalità battle royale di battlefield 5, e persino Rockstar è salito sul carro con non una ma due modalità per Red Dead Redemption 2.In tutto questo, Ubisoft non ha ancora ...

Ubisoft annuncia le date dell’Open Beta di Trials Rising : Ubisoft annuncia che la Open Beta di Trials Rising si svolgerà dal 21 febbraio al 25 febbraio su PlayStation 4, sui dispositivi della famiglia Xbox, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch , e PC. La Open Beta sarà disponibile per il pre-load a partire dal 19 febbraio. Questa fase di test è un invito per tutti i giocatori a sperimentare un piccolo assaggio delle spettacolari evoluzioni di Trials Rising prima del lancio ...

Ubisoft annuncia le edizioni per il quarto anno di Rainbow Six Siege - oltre a un weekend di gioco gratuito dal 14 al 17 febbraio : Tramite un comunicato, Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà giocabile gratuitamente dal 14 al 17 febbraio. Per i nuovi utenti, il weekend gratuito sarà l'occasione perfetta per entrare nella community di Rainbow Six Siege. Inoltre, a partire da oggi e per l'intera durata del weekend gratuito, saranno disponibili una serie di sconti fino al 60%.Nel frattempo, Ubisoft ha anche annunciato maggiori dettagli sulle versioni ...