Roma | per De Rossi una parte di allenamento in gruppo Resta in dubbio per il Napoli

TUTTO LIBRI " Inno all'amore e scoperta del sé 'Storia di un Amore invisibile" il Romanzo di Lorenzo Porretta : La copertina, ha affermato la Paratore, sancisce il confine tra il prima ed il dopo, tra il percorso creativo dell'autore che ha dato vita al libro ed il suo ingresso ufficiale nel mondo. Essa puo' ...

Congresso Verona - M5S lo boicotta e organizza a Roma un contro-evento per i giovani : Il M5S ha organizzato per sabato 30 marzo a Roma un evento pubblico in cui verranno annunciate le misure per i giovani previste per il 2019. La manifestazione si svolgerà parallelamente a quella di Verona, da cui il M5S ha preso nettamente le distanze. All'evento di Roma saranno presenti il vicepremier Di Maio e il sottosegretario Spadafora.Continua a leggere

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : «Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento» : ?Basta alibi. Sono stufa delle bugie di Pallotta sulla mia famiglia!?. Anche la serafica Rosella Sensi stavolta ha perso le staffe e ha deciso di replicare all?ennesimo...

Roma - accertamenti per Dzeko. E la moglie si tatua «Edin» sul polso : Roma - Nessuna preoccupazione per Edin Dzeko , l'attaccante sta bene e sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la partita contro il Napoli . Il centravanti bosniaco nel primo pomeriggio è stato ...

Migranti - L'Osservatore Romano : sul mercantile 'dirottatori per necessità' : "Dirottatori per necessità". Così L'Osservatore romano titola in prima pagina sulla vicenda del mercantile El Hiblu I, in cui alcuni dei 108 Migranti soccorsi in acque libiche "avevano dirottato la ...

Sky : De Rossi sarà in campo per Roma-Napoli : Secondo quanto riportato da Sky Sport Daniele De Rossi avrebbe completamente recuperato e dovrebbe essere a disposizione dell’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, domenica sera per la sfida contro il Napoli. Da capire se il capitano dei capitolini sarà mandato in campo dall’inizio o se verrà impiegato magari a gara in corso. L'articolo Sky: De Rossi sarà in campo per Roma-Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Palermo : ztl notturna e via Roma a doppio senso - Catania 'Sperimentazione in estate' : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Ztl notturna e via Roma a doppio senso. Sono due dei provvedimenti su cui sta lavorando l'assessorato alla Mobilità di Palermo e la cui sperimentazione potrebbe partire dall'estate. "Via Roma a doppio senso, con l'obiettivo di ampliare la pedonalizzazione su via Maqued

Roma - esami strumentali per Edin Dzeko : i dettagli : Edin Dzeko è tornato dalle gare con la Nazionale bosniaca un po’ acciaccato, quest’oggi ha effettuato i controlli di rito con i medici della Roma Edin Dzeko si è sottoposto quest’oggi agli esami strumentali per chiarire le sue condizioni fisiche dopo qualche acciacco a seguito delle gare della sua Nazionale bosniaca. Ebbene, secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore della Roma sarebbe risultato integro, nessun ...

Roma - Pallotta Stadio in tre anni - spero che i politici non mandino tutto all aria : Pallotta non ha risparmiato critiche al mondo della politica, arrivando a dire che si augura che "stavolta non mandino tutto all'aria. Sono sempre le questioni politiche che rovinano le economie - ha ...

Ruba l'auto a una settantenne e la costringe a girare con lui per Roma : Ultrasettantenne rapinata della sua auto e costretta per circa mezz'ora a girare in macchina con il rapinatore. Identificato in poco tempo dalla Polizia di Stato, è stato arrestato. L'uomo, B.L., 60 ...

Roma - Pallotta : ''Stadio in tre anni - spero che i politici non mandino tutto all'aria'' : Ma la cosa che mi preoccupa di più sono le decisioni politiche, sia in Italia che nel mondo in generale'. Pallotta: 'Lo stadio doveva esserci già da 3 anni' Il presidente della Roma ha ricordato le ...

Roma-Napoli - Ranieri sfida Ancelotti : la top 20 per età degli allenatori in Serie A. FOTO : Weekend da urlo nella 29giornata della Serie A, turno dove spicca Roma-Napoli tra i big match in programma. Vincerà l'esperienza all'Olimpico? In panchina siedono Ranieri e Ancelotti, due degli ...

Sfera Ebbasta Popstar Tour - invia un video e ottieni i biglietti omaggio per il concerto di Roma : L?attesissimo Sfera Ebbasta Popstar Tour 2019 parte dal Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 17 aprile, e Leggo riserva ai suoi lettori l?opportunità di partecipare al live...