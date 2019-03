RDC Card : Reddito di cittadinanza 2019 - come funziona la carta : RDC Card: Reddito di cittadinanza 2019, come funziona la carta carta Reddito di cittadinanza 2019, come si usa come funziona la RDC Card, ovvero la carta del Reddito di cittadinanza? Presentata ufficialmente nella giornata di lunedì 4 febbraio 2019 dal vicepremier Luigi Di Maio, la carta somiglia in tutto e per tutto a una PostePay. E proprio alla carta di Poste Italiane il ministro del Lavoro ha fatto riferimento (“Sarà come una normale ...

RDC - prime card a Pasqua. In arrivo il bando per navigator : Sono circa 60.000 i candidati attesi alla selezione per i navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nell'inserimento al lavoro. Lo si legge nel bando per l'...

Presentata l'RDC Card - il bancomat per il reddito di cittadinanza : Lunedì 4 febbraio è stato messo online il sito del reddito di cittadinanza, un portale attraverso cui gli aventi diritto potranno inoltrare la richiesta, a partire dal 6 marzo 2019, per il sussidio. Come annunciato nei giorni precedenti da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, primo fra tutti il leader pentastellato Luigi Di Maio, la misura partirà dal 1 aprile 2019, ma tramite il sito si potranno già da ora ricevere tutte le informazioni ...