Ostellari | la difesa non deve diventare offesa | legge distinguerà tra vittima e carnefice

(Di giovedì 28 marzo 2019) Roma – “Lanon e’ l’, e’ il suo contrario. In pochi hanno compreso la differenza ontologica che sussiste tra difendere, difendersi e offendere”. Lo dice il relatore Andrea(Lega), illustrando in Senato le modifiche intervenute al testo sulla legittima“La, salvo prova contraria,essere sempre considerata pienamente legittima- aggiunge- allo Stato spettera’ il compito” di stabilire “se l’esercizio dellanon diventi una scusa per realizzare un’immotivata”.Prosegue: “Da domani il domicilio privato degli italiani non diventera’ il far west, non si trasformera’ in uno spazio estraneo al diritto. Sara’ un territorio in cui la ladistingue con chiarezza chi e’ lae chi il”. Insomma, ...

