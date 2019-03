Miami | Halep e Pliskova in semifinale

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...

Tennis - Miami Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : E' Ben Rothenberg, giornalista specializzato del "New York Times", a rivelarlo citando come fonte l'allenatore dell'ex numero uno del mondo, Patrick Mouratoglou: "Ha detto che il suo prossimo torneo ...

Miami Open : Cecchinato si arrende a Goffin al 3° turno. Pliskova e Halep approdano ai quarti : Marco Cecchinato è uscito di scena nella notte italiana al terzo turno del ' Miami Open' , secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che si disputa da quest'anno ...

Tennis - Miami : Federer e Halep avanzano - eliminato Cecchinato : Miami, STATI UNITI, - Dopo Fabio Fognini anche Marco Cecchinato è uscito di scena al terzo turno del 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Avanzano Simona Halep e Petra Kvitova - lotta per il numero 1 all’orizzonte? : Si sono svolti gli ottavi di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: successi per la ceca Petra Kvitova e per la romena Simona Halep, in corsa per il numero uno mondiale dopo l’eliminazione di Naomi Osaka. Entrambe scavalcherebbero la nipponica giungendo in finale, ed in caso di sfida tra loro nell’atto conclusivo, in palio ci sarebbe anche il trono nel ranking. Nella parte alta del tabellone arriva subito una sorpresa, con ...

Tennis - Djokovic e la Halep agli ottavi a Miami. Oggi Federer e Cecchinato : Marco Cecchinato. Getty Il primo big a tagliare il traguardo degli ottavi di finale a Miami è il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 7-5 4-6 6-1 l'argentino Federico Delbonis al termine di un match che ha visto il serbo chiudere in scioltezza dopo un secondo set tutto da dimenticare, giocato ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

WTA Miami : Halep vittoriosa a fatica contro la Hercog - Venus in scioltezza sulla Kasatkina : Simona Halep ha vinto contro la Hercog approdando agli ottavi di finale del torneo di Miami sul cemento: adesso Venus Williams La romena Simona Halep è approdata agli ottavi di finale del torneo di Miami, dopo aver battuto questa sera in tre set la Hercog. La gara non si era messa certo bene per la Halep, la quale ha perso il primo set prima di imbastire una bella rimonta chiusa con un 6-2 al terzo set. Adesso la romena troverà sulla sua ...

