L' Olio Dop Cilento Matarazzo di Perdifumo vince il Premio Sirena d' Oro 2019

Premio Sirena d'Oro - Campania e Puglia al top dell'Olio Extravergine d'Oliva DOP. : "È l'élite dell'olivicoltura italiana, che può confrontarsi senza timore con il resto del mondo - ha evidenziato il vice presidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello - La biodiversità ...

Sequestrate dai NAS tre tonnellate di Olio d’oliva italiano BIO e DOP : le cisterne erano in pessime condizioni igieniche : “Il NAS di Bari, unitamente al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale ASL, ha effettuato controlli nell’ambito della filiera dell’olio di oliva. Al termine delle ispezioni – in base a quanto si legge in una pubblicata sul sito web del Ministero della Salute –, sono state sottoposte a sequestro amministrativo oltre 3 tonnellate di varie tipologie di olio (extravergine di oliva bio, extravergine di oliva ...

PetrOlio in rally dopo l'annullamento del vertice OPEC di aprile : Volano i prezzi del Petrolio, che toccano nuovi massimi del 2019 grazie ai tagli dell'offerta dell'OPEC e al calo della produzione di Iran e Venezuela.Niente vertice OPEC sul PetrolioL'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio ha deciso di eliminare dal calendario il vertice di aprile (in realtà per la revoca manca ancora l’approvazione formale di tutti i Paesi membri, ma è cosa scontata). Questo significa che almeno fino ad inizio estate ...

Modifica disciplinare Olio Dop Monti Iblei : ritardi da Ue : Modifica del disciplinare di produzione dell’Olio dop Monti Iblei, il presidente del consorzio di tutela arezzo “ritardi esasperanti dall’ue.

PetrOlio - prezzi moderano salita dopo taglio stime Cina : Si smorza la salita delle quotazioni di greggio dopo la partenza d'ottava in rialzo la vigilia . A sostenere i prezzi erano state le speranze di un accordo più vicino tra Stati Uniti e Cina sul ...

Sente uno strano formicOlio a mani e piedi : due ore dopo Lilliana muore a soli 13 anni : Avverte uno strano formicolio alle mani e ai piedi e poco dopo muore . Lilliana Schalck, de Kentucky aveva appena 13 anni quando ha perso la vita per cause ancora misteriose. La ragazza si stava ...

PetrOlio pesante dopo dati manifatturiero - Brent sotto 65 dollari : Roma, 1 mar., askanews, - Finale di settimana di nuovo al ribasso sul Petrolio, dopo che le ultime indagini sull'attività nel manifatturiero hanno confermato un quadro di debolezza, specialmente nell'...

Consorzio Olio Dop Monti Iblei - tre aziende saranno premiate a Verona : Tre aziende del Consorzio di tutela Olio Dop Monti Iblei saranno premiate al sol&agrifood di Verona dal 7 al 10 aprile: un sol d’oro e 2 gran menzione

PetrOlio - dopo tweet di Trump contro Opec brusco calo in chiusura : New York , Usa, , 25 feb. , LaPresse/AFP, - Il prezzo di un barile di Petrolio è sceso bruscamente a New York, 'colpito' da un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con cui ha ...