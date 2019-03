Il nuovo video di Renga “L’odore del caffè” | scritto da Ultimo

ilfogliettone

(Di giovedì 28 marzo 2019) È online da oggi, giovedì 28 marzo, ilde "L'odore del caffè",singolo di Francescoche anticipa il suo ottavo disco di inediti "L'altra metà", in uscita il 19 aprile. Ilè stato ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo.da, "L'odore del caffè" è un brano che racconta di sentimenti e stati d animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocal. Composto da 12 brani, "L altra metà" e già disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su Apple Music e acquistabile in prenotazione nella versione cd e vinile e in vinile edizione autografata, in esclusiva Amazon (pre-order disponibili al seguente link: https://SMI.lnk.to/laltrameta).Dal 19 aprile, giorno di uscita delalbum, Francesco incontrerà i suoi fan per presentare ilalbum con un instore tour: il 19 aprile a Brescia (C.C. "Elnòs Shopping" ...

AmorosoOF : State già facendo il countdown per il nuovo video di Ale? Allora ? - Comincini : In questo breve video (seconda parte) @TNannicini ci spiega quali sono le ingiustizie che la lotteria di #quota100… - AmiciUfficiale : Non è un déjà-vu, ma il nuovo duetto di Tish e Alberto! Come se la caveranno con “Bridge over troubled water”?… -