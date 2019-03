Astronomia | il telescopio Hubble cattura le immagini di un raro asteroide attivo | “Gault”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ledelspazialedi NASA ed ESA hanno fornito ai ricercatori nuove informazioni sull’insolito passato dell’6478 Gault. L’oggetto ha due piccole code di detriti, simili a quelle delle comete, che ci dicono che l’sta lentamente andando incontro all’autodistruzione. Ogni coda è la prova di un eventoche ha rilasciato materiale nello spazio.Gault è stato scoperto nel 1988, tuttavia l’osservazione delle due code di detriti è la prima indicazione della sua instabilità. Questoè uno dei pochiti mentre si disintegrano tramite un processo conosciuto come effetto YORP. Quando la luce del sole riscalda un, la radiazione infssa che sfugge alla sua superficie riscaldata porta via sia calore che il momento angolare. Questo crea una piccola forza che può far ruotare l’più velocemente. Se questa forza ...

_whenom_ : RT @UAstronomia: Questa colorata 'farfalla cosmica', immortalata nell'infrarosso dal #telescopio Spitzer della #NASA, è in realtà un'accogl… - marcoranieri72 : RT @UAstronomia: Questa colorata 'farfalla cosmica', immortalata nell'infrarosso dal #telescopio Spitzer della #NASA, è in realtà un'accogl… - UAstronomia : Questa colorata 'farfalla cosmica', immortalata nell'infrarosso dal #telescopio Spitzer della #NASA, è in realtà un… -