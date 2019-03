“Sono leghista!” | papà Kean invitato dal partito | “Possiamo tesserarlo come socio”

calcioweb.eu

Dopo le parole "al miele" verso la Lega e Salvini, durante "Un giorno da pecora", il padre di Moise– Biorou Jean – è statoa prendere parte attivamente alla vita politica delLa proposta è nata da alcuni esponenti della Lega di Vercelli, città di nascita del giovane calciatore: "Saremo molto felici di averlo ospite in un nostro evento, che organizzeremo a Vercelli, nel quale conoscere i candidati della Lega. Se vorrà, siamo pronti asocio sostenitore. Peccato non poterlo candidare alle comunali, dato che non ha la cittadinanza italiana", le parole del segretario vercellese Gian Carlo Locarni.

