Softball | Campionato Italiano 2019 | calendario e programma Tutte le date fino ai play-off

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Torna questo weekend la Serie A1 diper l’annata, che presenterà al via dieci squadre, con il ritorno di Caserta e la difesa del titolo di Bussolengo.Sarà proprio l’assalto alla formazione veneta il tema del nuovo, che prenderà il via sabato e si snoderà su 18 giornate di una regular season a girone unico, per poi approdare alle due semifinali. Queste saranno giocate dalle prime quattro formazioni classificate al termine delle diciotto doppie partite in scena sui terreni di gioco italiani: si inizierà alla fine di agosto e si finirà nella prima settimana di settembre. La finale, che assumerà il nome di ItalianSeries, si terrà sempre nel nono mese dell’anno. In entrambi i casi vedremo serie al meglio delle tre partite su cinque. Prima dell’ultima giornata di stagione regolare è previsto un lungo stop a causa di Europei ...

