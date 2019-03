Pallacanestro Trieste | la Procura Federale apre un' indagine

Napoli - arrestato Luigi Scavone per frode al Fisco : è il patron della Pallacanestro Trieste e della scuderia Pramac : Presidente dell’Alma Trieste in corsa per i playoff scudetto del campionato di basket, patron dell’omonimo colosso del lavoro interinale, Alma spa, titolare di un team in MotoGp, la Pramac, nonché shareholder del gruppo Altea, ex poliziotto ed animatore di una lunga serie di iniziative di solidarietà. Ecco in pillole il ritratto di Luigi Scavone, l’imprenditore rampante arrestato con l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere ...