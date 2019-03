Nba | Gallinari trascina Clippers ai playoff Spurs di Belinelli ko

Nba - i Clippers di Gallinari ai playoff : ROMA, 27 MAR - Dieci partite nella notte Nba e nuovi verdetti in chiave playoff. I Clippers di Danilo Gallinari hanno battuto 122-111 i Timberwolves, 25 punti e 10 rimbalzi per l'azzurro, e hanno ...

Nba. Danilo Gallinari porta Clippers ai play-off - Spurs sconfitti : Missione compiuta, alla faccia di chi la scorsa estate prevedeva un'altra stagione fallimentare. I Clippers superano 122-111 Minnesota

Nba – Clippers ai Playoff! Gallinari stappa lo champagne - Doc Rivers scatena la festa : “ci davano solo 33 vittorie!” [VIDEO] : Grazie al successo arrivato contro i Timberwolves, i Los Angeles Clippers hanno raggiunto i Playoff: Gallinari, sempre più leader, stappa lo champagne, Doc Rivers carica il gruppo e scoppia la festa Grazie al successo arrivato nella notte contro i Minnesota Timberwolves è finalmente arrivata l’ufficialità: i Los Angeles Clippers giocheranno i Playoff! Decisivo il solito Danilo Gallinari da 25 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, sempre più ...

Nba 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

Risultati Nba – Clippers da sballo con Gallinari - playoff raggiunti aritmeticamente : successi importanti anche per Bucks e Magic : NBA, importanti vittorie e pesanti sconfitte nella notte italiana in vista dei playoff: triofano Clippers, Bucks e Magic Valanga di match NBA durante la notte italiana. In vista dei playoff le franchigie oltreoceano hanno dato spettacolo sui parquet dei palazzetti. Tra gli altri Risultati da segnalare la vittoria dei Clippers in trasferta, che con la vittoria contro Minnesota si qualificano aritmeticamente alla post-season. Tra gli uomini ...

Nba 2019 - i risultati della notte (27 marzo). Bucks battono Rockets - ok i Clippers di un ottimo Gallinari - ko al supplementare gli Spurs di Belinelli : Dieci partite si sono giocate in questa lunga notte NBA, con diverse sfide di un certo interesse e in particolare l’incontro tra i due maggiori candidati al titolo di MVP della regular season: James Harden e Giannis Antetokounmpo. In verità, entrambi non hanno particolarmente brillato, ma ha vinto la stella dei Milwaukee Bucks su quella degli Houston Rockets: nel 108-94, però, oltre ai 19 punti e 14 rimbalzi del greco contano assai i 23 di ...

Nba : Clippers ai playoff - Gallinari ne fa 25. Spurs battuti a Charlotte all'OT : Minnesota Timberwolves-L.A. Clippers 111-122 A inizio stagione le previsioni più ottimistiche assegnavano ai Clippers 35 vittorie. Non di più, per una squadra in profonda rifondazione e costretta a ...

Basket - Nba : Golden State torna in testa - Gallinari avvicina i Clippers ai playoff : NEW YORK - Rialza prontamente la testa Golden State e si riporta al comando della Western Conference del campionato Nba, dove Houston stacca il biglietto per i play-off superando New Orleans. E' una ...

Nba. 26 punti di Danilo Gallinari e Clippers volano - ok Belinelli : Play-off sempre più vicini per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Nella notte italiana della Regular-Season dell'Nba, quintetto californiano

Nba - Gallinari si esalta a New York : 26 punti. Golden State primi a Ovest : TORINO - In NBA i play off sono sempre più vicini e le squadre iniziano a scaldare i motori per la parte più importante della stagione: nella Western Conference i Golden State Warriors tornano al ...

Nba - Gallinari super : 26 punti a New York. Crisi Boston - Spurs ok : ROMA - Danilo Gallinari è sempre più il giocatore decisivo dei Los Angeles Clippers . L'azzurro torna a New York per sfidare la sua prima squadra NBA , i Knicks , e trascina i suoi compagni alla ...

Nba : Danilo Gallinari ancora decisivo - i Clippers battono anche i Knicks : New York Knicks-L.A. Clippers 113-124 Un successo da grande squadra, da gruppo consapevole, da franchigia pronta e in forma per affrontare i playoff. Danilo Gallinari sorride a fine partita nel suo ...

Gallinari mi sento al top - ora play-off Nba e mondiali : "Ora mi sento al top: voglio i play-off Nba e i mondiali in Cina". Cosi', dalle colonne del "Corriere della Sera" Danilo Gallinari

Dai PlayOff di Nba ai Mondiali - Gallinari ci crede : “l’Italia può arrivare fino in fondo!” : A tutto Gallinari: il cestista italiano dei Clippers pronto ai PlayOff di NBA e ai Mondiali con la Nazionale italiana Danilo Gallinari si dice “pronto per la Nazionale” e oltre ai PlayOff Nba punta al Mondiale “così batto ancora LeBron“. Il ‘Gallo’ parla dell’ottimo momento che sta vivendo con i Los Angeles Clippers e dei sogni in azzurro in un’intervista al Corriere della Sera. “Non so ...