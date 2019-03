Il governo britannico ha escluso un secondo referendum sulla Brexit

wired

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Attivisti antimanifestano di fronte a Westminster (foto: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images) La petizione firmata da più di 5,8 milioni di persone per chiedere di revocare l’articolo 50 e rimanere nell’Unione europea rimarrà lettera morta. Downing Street ha fatto sapere questa mattina che non intende fare un altro. “Rispetteremo l’esito della consultazione del 2016 e lavoreremo a un’uscita che benefici tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano votato Leave o Remain”, si legge in una nota. “Diciassette milioni di persone hanno deciso di lasciare l’Unione Europea, affidandoci il più importante mandato democratico per ogni tipo di azione. Un eventuale revoca dell’articolo 50 costituirebbe una seria minaccia per la nostra democrazia e potrebbe nuocere alla fiducia che milioni di persone hanno garantito al ...

