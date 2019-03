Villeneuve su Kubica | “La F1 non è per disabili” Noi lo sbatteremmo fuori

motorinolimits

(Di martedì 26 marzo 2019) La notizia è così strana da sembrare un fake ma, dopo un’altra uscita dura contro un pilota di F1, il paddock sarebbe pronto a pagare Jacquesperché smetta di tirare palate di fango su tutti, questa volta su Robert. Come riporta grandprixdiary.com, in un’intervista al sito olandese Formule1.nl, Jacques ha iniziato dicendo che … L'articolosu: “La F1 non è per disabili”. Noi loMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

