romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Domenica 28 aprile 2019, – Partenza ore 9.00 Stadio delle Terme di CaracManca poco più di un meseXXI edizione della RomaRun, meno di una settimana al termine dell’iscrizione agevolata (31/3/2019) che consentirà ai runners di pagare un prezzo ridotto ed avere anche il pettorale personalizzato.Domenica 28 aprile 2019 è il gran giorno della RomaRun, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino. Giunta21ª edizione, la RomaRun si conferma una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando ...

romadailynews : Veronica Inglese alla ‘#Roma Appia Run’: Domenica 28 aprile 2019, – Partenza ore 9.00… - Veronica_Sere : RT @ShawnTeamITA: “It’s time to go home” non mi sembra detto in un inglese molto complicato ma ok ?? -