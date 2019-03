UFC | McGregor annuncia il ritiro dalle MMA

UFC – Conor McGregor pronto a tornare nella gabbia : “sono in trattativa - ecco la data!” : Conor McGregor pronto a tornare nella gabbia UFC: il fighter irlandese ha ammesso di essere in trattativa per ritornare a combattere nel mese di luglio Mentre è ancora impegnato a ‘scontare’ la sua sospensione dopo la rissa risalente a UFC 229, Conor McGregor guarda già al futuro. Il fighter irlandese è pronto a ritornare nella gabbia e svela ai microfoni di ABC-7 di tenersi in forma aspettando l’esito delle trattative ...

UFC – L’ammissione di Conor McGregor : “Nurmagomedov? Ho perso perché non l’ho rispettato. Voglio un rematch” : Conor McGregor prova la strada dell’umiltà per ottenere un rematch contro Khabib Nurmagomedov: il fighter irlandese ammette di non aver rispettato abbastanza il suo avversario nello scorso incontro Una volta conclusa la sua sospensione, Conor McGregor ha in mente una sola cosa: prendersi la rivincita contro Khabib Nurmagomedov. Il fighter irlandese è stato sconfitto in maniera piuttosto dura a UFC 229, evento nel quale è stato costretto ad ...

UFC – Conor McGregor chiede scusa ai fan dopo l’arresto : “la pazienza è una virtù - ci sto lavorando…” : Nei giorni scorsi Conor McGregor aveva reagito male all’insistente richiesta di una foto da parte di un fan, spaccandogli il telefono e venendo arrestato: il fighter irlandese si scusa su Instagram Nei giorni scorsi, Conor McGregor è tornato a far parlare di sè per questioni extrasportive. Il fighter irlandese, all’uscita di un hotel di Miami, ha avuto un alterco con un fan, finendo per spaccargli il telefono in mille pezzi, ...

UFC – Follia Conor McGregor : il fighter MMA aggredisce un fan e viene arrestato : Conor McGregor arrestato a Miami: un fan invadente lo infastidisce, ‘The Notorious’ gli strappa il telefono dalle mani e lo distrugge Conor McGregor torna a far parlare di sé, ma questa volta niente che riguardi il mondo delle MMA. Il fighter UFC è stato arrestato a Miami con l’accusa di furto e danneggiamento. Alle 5 di lunedì mattina, Conor McGregor è stato avvicinato da un fan all’uscita dell’hotel Fontainebleau Miami Beach, il ragazzo ...

MMA - UFC : ecco la sanzione per Khabib e McGregor : MMA, UFC: ecco la sanzione per Khabib e McGregor E’ arrivata ufficialmente la sanzione per i due fighters. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor, i quali si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio a UFC 229, hanno ricevuto la sentenza definitiva. La Commissione Atletica dello Stato del Nevada, inizialmente, aveva programmato una sospensione a tempo indeterminato. Ma i due atleti, alla fine della lettura della sentenza, ...

MMA - UFC : Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli : MMA, UFC: Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli Il famigerato incontro tra Cerrone e McGregor, potrebbe divenire realtà. L’ultima apparizione del Cowboy dentro l’ottagono è avvenuta nel match contro Alexander Hernandez, terminato con una vittoria di Cerrone in seguito ad un “ground and pound” (una serie di gomitate al volto). Dopo il verdetto positivo, il fighter statunitense ha subito fatto ...

Squalifiche Nurmagomedov e McGregor : ecco la decisione della Nevada State Athletic Commission dopo UFC 229 : La Nevada State Athletic Commission ha preso la sua decisione in merito ai fatti di UFC 229: ecco l’ammontare delle Squalifiche di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor Khabib Nurmagomedov applica una neck krank su McGregor che cede, finisce il main event di UFC 229, il fighter daghestano prima festeggia, poi scavalca la gabbia e si lancia sul team dell’irlandese. Si genere un parapiglia con Zubaira Tukhugov che entra nella ...

