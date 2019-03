eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019)ha annunciato la decisione di smettere di fornire ai negozi fisici iper il download deicompleti, questo vuol dire che presto iin digitale saranno disponibili solo sul PS Store. Bisogna comunque precisare che tutto questo non si applica a DLC, add-on, valute virtuali e season pass.Qualche giorno fa la notizia era stata diffusa tramite un post su Twitter dell'utente Wario64, che ha anche condiviso un documento inviato daa GameStop (in qui veniva spiegata la nuova linea). In seguito però la conferma ufficiale è arrivata alla redazione di Eurogamer.net tramite la stessain forma di comunicato:"Possiamo confermare che dal primo aprile 2019,Interactive Entertainment non offrirà piùcompleti attraverso il programma Global Digital at Retail. Questa decisione è stata presa per continuare ad allineare il business a livello globale. Al fine ...

Eurogamer_it : #Sony si prepara a ritirare dal mercato i codici di acquisto per i giochi digitali - arocco1992 : PlayStation 4: stop alla vendita nei negozi fisici dei codici per i giochi digitali Sony si prepara a porre la pa… - Albarotto : Dopo il terzo posto a Sanremo e il successo del nuovo album “Musica” (Sony Music), il trio de IL VOLO, si prepara a… -