Rompono il finestrino di un' auto in sosta per rubare due biglietti del concerto di Gigi

(Di martedì 26 marzo 2019) Un'infinisce nel mirino dei malviventi, ma questa volta non è stata rubata un'radio o una accessoriomobilistico da rivendere. Ad Angri, in provincia di Salerno, come riporta Il Mattino, l'obiettivo dei ladri era quello di impossessarsi deiper ildiD'Alessio.Chi ha agito, non solo ha distrutto ildella portiera lato conducente della vettura per rovistare all'interno ma avrebbe anche rubato dueper ildiD'Alessio (in programma il prossimo giugno) che il proprietario dell'aveva lasciato nel cruscotto.rubati sono quelli per uno dei concerti che si terranno dal 21 al 23 giugno a Napoli.D'Alessio sarà protagonista sul palco, insieme a Nino D'Angelo, lo show Figli di un re. Oltre a questo ritorno all'attività live,D'Alessio ha recentemente annunciato la sua ...

