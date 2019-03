Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019)sarebbe stataper motivi di denaro e non per motivi passionali (come si era ipotizzato subito dopo il delitto). Margareta e Carmelo, attualmente in carcere per, avrebbero usato la ragazza, di famiglia benestante, come un bancomat: a sostenerlo ai microfoni della trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Barbara D'Urso è un giovane di Marsala, che ha dichiarato di conoscere bene siache i suoi assassini.La ragazza sarebbe stataperIeri a Marsala si sono svolti i funerali di. Durante la cerimonia l'inviata di Pomeriggio Cinque ha raccolto, di fronte alla Chiesa Madre, diverse testimonianze di amici della giovane o semplicemente di persone che, colpite dalla sua barbara uccisione, hanno voluto renderle omaggio. Ai microfoni della trasmissione Mediaset ha parlato anche Vincenzo, un giovane originario della ...

Noemithestar : Omicidio Indelicato: 'Nicoletta uccisa per soldi', così dice in tv un suo compaseano - trapani24h : Omicidio Nicoletta Indelicato, l'amico: “Uccisa per i suoi no” - trapani24h : Omicidio Indelicato, il testimone: “Nicoletta uccisa per soldi, non per gelosia” -