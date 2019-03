Nel Pd tregua finita | fuoco amico e sospetti incrociati tra renziani e zingarettiani

Meteo - altro che primavera : piccola tregua Nel weekend - poi torna l’inverno con freddo e neve : Dopo la tregua del prossimo weekend, quando ci sarà sole ovunque in Italia, torna l'inverno: una prepotente invasione di aria fredda direttamente dal Polo Nord porterà gelo e neve fino quote molto basse su tutta la Penisola, con pericoli di temporali soprattutto al Centro Sud, che posticiperanno l'inizio della primavera.Continua a leggere

Latte - l'accordo non porta tregua : nuovo assalto ad autocisterna Nel sassarese : Due uomini armati hanno costretto l'autista a scender dal mezzo a cui hanno poi dato fuoco all'indomani dell'intesa provvisoria che porta il prezzo del Latte a 74 cent/litro

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per ToniNelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi Nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Maltempo - vento non dà tregua al Sud : treni in tilt in Calabria e in Sicilia - Tre giovani dispersi Nel Catanese : Tre giovani dispersi nel Catanese -Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre sono ...

Sardegna - niente tregua Nel giorno del voto. Pastori armati assaltano furgone. Autista costretto a sversare il latte : Nessuna tregua nel giorno del voto per le regionali in Sardegna da parte dei Pastori sardi che protestano per il prezzo del latte. Stamattina nei pressi di Orune (Nuoro), due uomini armati e incappucciati hanno assaltato un’autocisterna del latte che stava per essere trasportato al caseificio dei fratelli Pinna di Thiesi (Sassari). I due hanno costretto l’Autista a fermarsi e a sversare il latte sull’asfalto, poi hanno fatto perdere le ...

Violata la tregua Nella protesta dei pastori sardi. Parte il sostegno con il "Pecorino day" : Un tregua, già Violata, sino al 21 febbraio nella mobilitazione dei pastori sardi per riprendere a far lavorare i caseifici e per far valutare nelle campagne la proposta di 72 centesimi al litro , un ...

Tregua dei pastori Nelle proteste per il latte. Si valuta la proposta del governo : Tre giorni di stop alle manifestazioni da parte dei pastori sardi. Tempo necessario a sondare la base su quanto deciso al tavolo di filiera tenuto dal ministro Centinaio. 72 centesimi al litro per i ...

Protesta del latte : tregua violata - nuovo blitz Nell'Oristanese - : L'intesa raggiunta sabato è durata poco più di 12 ore. Stamattina nuovo blitz a una cisterna che trasportava il latte a Cuglieri. Manifestazione degli allevatori anche nell'Ennese, a sostegno dei ...

Tregua Nella guerra tra Francia e Italia. L'ambasciatore francese torna a Roma : Francia-Italia: ministro francese Affari europei Loiseau, l’ambasciatore francese a Roma rientra oggi Parigi, 15 feb - (Agenzia Nova) - L’ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset, rientra in Italia oggi, 15 febbraio. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai m