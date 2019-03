MotoGp – Allenamento con… scuse per Vinales in vista del Gp d’Argentina VIDEO

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Maverickallena le sue qualità in pista con una vecchia moto: lo spagnolo si prepara così al Gp d’Argentina E’ iniziata una nuova settimana che lascerà col fiato sospeso gli appassionati dei motori: un weekend scoppiettante con la F1 e lache renderanno quest’ultima domenica di marzo davvero infuocata. A due settimane dal Gp del Qatar, i campioni delle due ruote si spostano sul circuito di Termas de Rio Hondo, per il secondo appuntamento della stagione 2019.Indel Gp d’Argentina, Mavericksi è allenato in palestra ma anche in pista. Proprio ieri lo spagnolo della Yamaha ha postato unnel quale gira in pista, effettuando degli 8 senza sosta e scusandosi per la ‘vecchia’ verniciatura della sua moto. “Allenando le mie qualità prima del Gp d’Argentina (ancora con la verniciatura del 2017… ...

