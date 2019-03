La verità sul caso Harry Quebert | amore e altri misteri

Fabrizio Corona - anche Alda D'Eusanio lo umilia : 'Vi dico io chi è davvero'. La verità sull'Isola dei famosi : Recentemente era nel cast della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti ed ora fa l' opinionista all' Isola dei famosi . Insomma Alda D' Eusanio sta vivendo una seconda giovinezza televisiva ...

Sul copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

William e Harry - la verità sulla lite fra Kate e Meghan : Meghan Markle e Kate Middleton hanno davvero litigato? Se lo chiedono ormai da mesi i fan della Royal Family, fra smentite, gesti plateali e tanti gossip. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai tabloid, la verità sulla lite fra le due duchesse sarebbe un’altra. Fonti di Palazzo riferiscono che a scontrarsi non sarebbero stata Meghan e Kate, bensì i loro mariti. Come rivela Fox News, la Regina Elisabetta sarebbe molto preoccupata per ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela a Fernando la verità sulla morte di Esperanza e Beltran : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola più vista dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate italiane, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Maria confesserà a Fernando tutta la verità sulla morte di Esperanza e Beltran, presumibilmente deceduti a Cuba. Il Segreto: Maria si avvicina a Fernando Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane in ...

Il silenzio dell’acqua - anticipazioni ultima puntata il 24 marzo : la verità sulla morte di Laura : Domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

MotoGp – L’Aprilia chiamata in causa sul ‘caso Dovizioso’ - la verità di Rivola : “presentammo un progetto simile - ma fu bocciato” : Massimo Rivola, in occasione dell’Aprilia All Stars al Mugello, torna a parlare della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: le nuove dichiarazioni del direttore sportivo La decisione sulla convalida della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar è stata rimandata ad inizio settimana prossima, ma ancora si chiacchiera sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Nonostante il ...

Priyanka Chopra - ecco la verità sul rapporto con Meghan Markle : Dopo mesi di speculazioni, finalmente una delle due interessate si è fatta senitre, chiudendo definitivamente la questione. Stiamo parlando del rumor che gira da diverso tempo, secondo cui Priyanka Chopra e Meghan Markle si sarebbero allontanate a causa dell"assenza della duchessa al matrimonio di Priyanka con il cantante Nick Jonas. I sospetti sono in seguito cresciuti quando la star di Bollywood non ha partecipato al famigerato baby shower che ...

Alba Parietti : tutta la verità sul presunto flirt con Ezio Bosso : Alba Parietti rompe il silenzio sul presunto flirt con Ezio Bosso. Da qualche tempo infatti circolano numerosi gossip secondo cui l’opinionista dell’Isola sarebbe innamorata del pianista. I pettegolezzi erano iniziati quando la showgirl aveva svelato di essere stata sul punto di lasciare tutto per amore di un uomo. “Tutti credono che io ami troppo me stessa – aveva detto in un’intervista a Oggi -, ma la verità è che ...

Nina Moric : verità sul fidanzato e quelle labbra (“Cos’ho combinato”) : Nina Moric a ruota libera: la verità sul fidanzato, la notorietà (“Se potessi tornare indietro vorrei una vita normale”) e i ritocchini (“Cosa ho combinato alle labbra”) Nina Moric in confidenza. La modella croata, nelle scorse ore, si è confessata su Instagram (aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories), rivelando diverse curiosità. L’ex moglie di […] L'articolo Nina Moric: verità sul fidanzato e ...

Belen Rodriguez - la verità sul ritorno con Stefano : 'E' stato lui ad aver sbagliato' : Belen Rodriguez torna a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino e lo ha fatto in una lunga intervista concessa alla trasmissione Verissimo, registrata questo pomeriggio e che vedremo in onda sabato, 23 marzo, a partire dalle 16 su Canale 5. Nel corso della lunga chiacchierata la showgirl ha risposto alle domande della conduttrice riguardanti questo presunto ritorno di fiamma con l'ex marito e padre di suo figlio Santiago, dopo che sui ...

Si cerca la verità sulla morte di Imane Fadil - ma il legale della famiglia lascia l’incarico : Visioni diverse con i parenti su come proseguire nell’iter giudiziario necessario per far luce sul decesso. Secondo le prime analisi non c’è evidenza di radioattività negli organi

Nicola Zingaretti - l'indiscrezione che smaschera la verità sul Pd : 'Ogni giorno chiama D'Alema' : L'ex premier è già con un piede di nuovo nel Pd, visto che ogni giorno riceve puntuale una telefonata dal nuovo segretario, come riporta Lettera43 , affamato di imparare il mondo ed evitare gaffe, ...

