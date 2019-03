Ius soli | Sala | Salvini sfugge al dibattito

Salvini : controlli - altro che "Ius Soli" : 10.30 "Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati falsi attestati di conoscenza della lingua italiana,così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per corruzione, falsità ideologica,truffa,contraffazione di documenti,indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. altro che Ius Soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole e ...

Migranti : Salvini - altro che Ius soli - servono regole e controlli : “Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6 mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per corruzione, falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole, ...

È vero che lo Ius soli non esiste quasi da nessuna parte nel mondo? : Conclusione La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dice dunque una cosa falsa: non è vero che 'lo ius soli , ..., non esiste in quasi nessuna parte del mondo'. Lo ius soli in senso stretto è ...

Ius soli - interviene il sindaco Sala : 'È una battaglia di civiltà' : Gli ultimi fatti di cronaca hanno riportato sotto i riflettori il tema dello Ius Soli . A "Stasera Italia" interviene in merito, tramite videomessaggio, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala : "Il mio modesto ...

Ramy attacca Matteo Salvini : "Merito mio se lo ringraziano. Ius soli - mi fido di Di Maio" : Finisce come previsto: Ramy contro Matteo Salvini. Il dibattito, strumentalizzato e surreale, sullo Ius soli a seguito della drammatica vicenda dell'autobus dirottato settimana scorsa a San Donato Milanese con 51 studenti a bordo salvati dall'eroico gesto di due alcuni di loro, tra cui il 13enne ita

Vaticano - il ministro di papa Francesco benedice lo Ius soli : "Legge urgente" : Il Vaticano a guida papa Francesco ormai è sempre più allineato alla sinistra italiana, come dimostra l'ultima uscita del ministro del Pontefice, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, sullo Ius soli e la cittadinanza per gli stranieri. In un'intervista a Repubblica, Paglia, presidente della Pontificia acca

Scuolabus - Di Maio : 'Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d'accordo' Salvini : 'Lo Ius soli? Non se ne parla' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo', ha commentato il ministro dell'interno Matteo Salvini durante una conferenza in via Bellerio a Milano. ...

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Malagò - Ius soli sport è sacrosanto : ROMA, 25 MAR - "Fin quando sarò funzionario pubblico, mai e poi mai esprimerò concetti su temi politici perché non ne ho voglia e non è giusto neppure che venga strumentalizzato. Ma penso, e l'ho ...

M5s - Di Stefano : “Bus dirottato? Togliamo cittadinanza a Sy e diamola ai ragazzi. Ius soli non c’entra - è premiato merito” : “L’autobus dirottato a San Donato Milanese? Toglierei la cittadinanza all’attentatore Ousseynou Sy e la darei ai due ragazzini che hanno salvato i compagni. Ciò non ha niente a che fare con lo Ius Soli. Anzi, è il contrario, perché in questo caso viene solo premiato il merito“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, che aggiunge: ...

GIuseppe Pedersoli "la fede di papà Bud Spencer"/ "Gigante - ma piccolo davanti a Dio" : Il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli, ricorda l'importanza di fede e famiglia per il padre: 'un gigante, ma piccolo di fronte a mistero di Dio'

Il dibattito sullo Ius soli sui principali quotidiani : “Anche la Chiesa benedice lo ius soli”. Così titola in fascia alta di prima pagina la Repubblica, sopra l'apertura, l'intervista a Monsignor Paglia, ministro di Papa Francesco. Accanto, la foto dei due ragazzini eroi, Rami Shehata e Adam El Hamami, con i carabinieri che li hanno salvati, immortalati nello studio di Fazio, che ieri sera li ha intervistati nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” su Raiuno. Secondo l'alto prelato “quella ...

Salvini : «Niente Ius soli - ma spero di incontrare presto Ramy» : La richiesta di Ramy di diventare cittadino italiano riaccende lo scontro tra maggioranza e centrosinistra sullo ius soli: il Pd, insieme a LeU, rilancia l'urgenza di rilanciare la battaglia...

PIF - "SALVINI UN BIMBOMINKIA"/ Sala chiede Ius soli - Ministro "non è il luna park" : Pif attacca Salvini: 'Ministro Mala Vita? No, è un bimbominkia'. Il caso Rami e gli attacchi sullo Ius Soli: Sala spinge, vicepremier replica 'no luna park'