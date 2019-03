Giro d’Italia 2021 | la grande partenza sarà dalla Sicilia

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi oggi è arrivata l’ufficialità: ild’Italia delpartiràvalorizzazione dunque per la regione del Sud del Bel Paese per quanto riguarda il ciclismo su strada, visto anche il ritorno deldinel prossimo mese di aprile e le tre tappe sempre della Corsa Rosa che saranno percorse nel 2020.Proprio durante la presentazione deldiè intervenuto il presidente della Regione, Nello Musumeci: “Nelilpartirà. È un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noiuna straordinaria opportunità”.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Pier Colombo

OA_Sport : UFFICIALE! Il Giro d'Italia 2021 partirà dalla Sicilia - bigbikeprints : RT giroditalia: The Sicilian Region and RCS Sport have signed a three-year deal that includes ilgirodisicilia and 3… -