optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)In queste settimane si sono susseguite indiscrezioni suP30 e P30 Pro con una frequenza senza precedenti, al punto che laufficiale dei due top di gamma Android oggi 26 marzo sembra essere quasi una formalità. Di recente, sulle nostre pagine, abbiamo addirittura trattato le prime possibili offerte TIM associate all'acquisto dei due modelli, anche se per forza di cose non possiamo ancora parlare di strategie commerciali ufficiali da parte della compagnia telefonica. Eppure tutti vogliono sapere come guardare l'evento odierno in.Seguire ladei nuoviP30 e P30 Pro sarà molto più semplice rispetto, ad esempio, agli eventi Apple. Basti pensare al fatto che a fine articolo troverete il video fornitomente dal produttore cinese per non perdersi nemmeno un minuto dellatanto attesa dagli appassionati di ...

OptiMagazine : Dritte utili per la presentazione di Huawei P30 e P30 Pro in diretta streaming: orario oggi 26 marzo… - cultura_hola : RT @museofirenze: Se stai programmando una visita al complesso museale di Piazza del Duomo, ricorda di dare un'occhiata alla nostra pagina… -