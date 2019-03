torinoggi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Fabio Gosetto , M5S,, pur rispettando entrambi i documenti, ha spiegato che l'odg Mensio tenta di allargare il ragionamento anche a quelle discipline e pratiche non ancora riconosciute dalla...

torinoggi : Torino aderisce al “Patto trasversale per la Scienza” e propone un “Patto per le Scienze” - fedemensio : RT @cittAgora: Torino aderisce al “Patto trasversale per la Scienza” e propone un “Patto per le Scienze”. Approvati da #SalaRossaTO due doc… - cittAgora : Torino aderisce al “Patto trasversale per la Scienza” e propone un “Patto per le Scienze”. Approvati da… -