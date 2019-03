huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Per Steve, ex stratega di Donaldsovranista, "l'è in questo momento politicamente ilpiù importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del dibattito oggi a Roma con Carlo"Io ho lavorato a questo progetto populista nazionalista in questi ultimi dieci anni ed è questa la ragione per cui il presidentemi ha chiesto di partecipare alla sua campagna", ha spiegato, "l'è centrale in questo senso, è ilpiù importante al mondo politicamente in questo momento perché quello che stanno tentando da fare il Movimento 5 Stelle e la Lega e l'ascesa di Savini sono il punto centrale". Quindi ha proseguito: "Salvini e Bolsonaro sono le due figure politiche più importanti sulla scena ...

marinogorsini : RT @HuffPostItalia: Sfida Bannon-Calenda. L'ex guru di Trump: 'Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo' - HuffPostItalia : Sfida Bannon-Calenda. L'ex guru di Trump: 'Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo' - Ivan_Ferrara_ : @pinegaps @g_giansante @CarloCalenda @StephenBannon @AndreaPicardi @ajello63 @DeAngelis_tw @PietroSalvatori… -