Sei mesi nell' Esercito per formare i giovani

Conte e Toninelli nella Granda : “Entro l’estate riprenderà il cantiere sulla Cuneo-Asti - lavori conclusi entro trentaSei mesi” : «Riusciremo a sbloccare i cantieri già entro l’estate per il lotto da Alba a Verduno, e poi a completare l’autostrada A33 entro 36 mesi. Il tutto senza regali al concessionario, e con un risparmio per i cittadini di 213 milioni di euro». È la promessa fatta oggi (lunedì 18 marzi) dal premier Giuseppe Conte agli amministratori del territorio riuniti...

Scontri Inter-Napoli : il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per Sei ultrà nerazzurri : La Procura di Milano ha chiesto condanne fino a 5 anni e 8 mesi di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di sei ultrà arrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta sugli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5 anni, 8 mesi e 10 giorni. Tre anni, otto mesi e 20 giorni è stata la ...

Partiti gli avvisi di bando per la Tav. Il governo ha comprato Sei mesi per decidere dopo le Europee : ma sì o no? : Si gioca tutto in una differenza semantica l'apertura per lo sblocco dei bandi sulla Tav, differenza che, unita alle due diverse legislazioni - francese e italiana- e alla traduzione, fa sì che si ...

Tav - ora abbiamo Sei mesi per decidere davvero. Da dove cominciamo? : Allora, popolo dei No al Tunnel in Valsusa e Sì a un sacco di cose utili: che fare adesso? Per noi che rifiutiamo di credere che tutti i problemi di Torino e del Piemonte passino per un tunnel che sarà pronto se va bene nel 2035, per il quale esistono adesso alternative più veloci e meno dispendiose. Per noi che ce ne infischiamo di sapere chi vince tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dato che cerchiamo di costruire un’alternativa ai due: ...

7 risposte a 7 domande sul futuro della Tav nei prossimi Sei mesi : Cosa accade lunedì al Cda di Telt?La società italo-francese riunirà il Cda e darà il via alla pubblicazione degli "avis de marchés" (avvisi a presentare candidatura) per i lotti francesi della Torino-Lione. Questa era la previsione della vigilia e questa è la decisione che verrà presa. In questo modo non perderà 300 milioni di euro di finanziamenti europei, come sarebbe accaduto in caso di ...

Tav : i bandi slittano di Sei mesi ma solo in caso di accordo Italia-Francia : Questo, secondo la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, M5s,, gli ultimi sviluppi del nodo sull'Alta velocità Torino-Lione. Sempre fonti dei Cinquestelle affermano che la Telt, la società ...

Tav - rinviati di Sei mesi i bandi. Di Maio : 'Il caso si sta risolvendo. Andiamo avanti' : rinviati di sei mesi i bandi per la Ta v. Lo fa sapere la viceministro dell'Economia, Laura Castelli dopo che da Palazzo Chigi ha mandato una lettera alla Telt , Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società che gestisce i lavori dell'alta velocità Torino-Lione. La Telt ha detto che ...

Televisione - stage di Sei mesi per chi vuole lavorare in Sky : Nuove opportunità per giovani interessati a lavorare nelle televisioni. E Sky può essere un trampolino per frequentare uno stage. Si tratta di occasioni per operatori negli studi televisivi, personale ...

Istat - a gennaio produzione industriale a +1 - 7%. Ma gli ultimi tre mesi sono i peggiori da Sei anni : La produzione industriale riprende quota. Secondo l'Istat a gennaio c'è stato un aumento dell'1,7% rispetto a dicembre, dopo quattro mesi di cali continui. Il dato però è negativo su base annua, cioè ...

Industria - Istat : ultimi tre mesi i peggiori da Sei anni : Gli ultimi tre mesi sono stati i peggiori da sei anni per la produzione Industriale . E questo nonostante la crescita della produzione Industriale a gennaio. Lo certifica l' Istat . Bisogna tornare al ...

Il cardinale francese Philippe Barbarin è stato condannato a Sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi da un prete : In Francia il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a sei mesi di carcere per non aver denunciato gli abusi sessuali su minorenni di cui è accusato l’ex prete Bernard Preynat. Gli abusi in questione sarebbero avvenuti negli anni

