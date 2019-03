Ragusa | Italia in Comune ancora sulla Tari

A Ragusa assemblea dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti : assemblea provinciale dei soci dell'Unione italiana ciechi ed ipovedenti a Ragusa per relazionare sull'attività svolta e votare il bilancio 2018

Vela - a Marina di Ragusa la seconda Italia Cup classi Laser : Si è svolta a Marina di Ragusa la seconda Italia Cup classi Laser di Vela. Uno spettacolo indimenticabile per gli amanti del mare e della Vela

Vela – Italia Laser Cup : Nordera e Prodigo sul podio a Marina di Ragusa : Italia Laser Cup, Nordera e Prodigo sul podio nella seconda tappa di Marina di RAgusa Si è svolta a Marina di RAgusa la seconda tappa dell’Italia Cup Laser 2019. Buoni risultati per i velisti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Mario Prodigo nella classe Laser Standard ha chiuso al primo posto Under 19 (ottavo in posizione Overall). Terzo posto assoluto, invece, per Niccolò Nordera nei Laser 4.7. Bene anche Pietro Orofino in nona ...

Ragusa - operazione Coast to Coast : auto rubate da Italia a malta e Libia FOTO : La Polizia di Stato sgomina tre diverse bande per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto. auto da Italia a malta e Libia

Italia in Comune sul fenomeno dei rifiuti abbandonati a Ragusa : Italia in Comune torna sulla questione della raccolta differenziata a Ragusa. "I consiglieri dimenticano di segnalare i bidoni condominiali"

Basket femminile - le migliori italiane delle Final Eight di Coppa Italia : Nicole Romeo e Chiara Consolini decisive nel successo di Ragusa : Si sono concluse con il trionfo di Ragusa le Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket femminile, andate in scena in questo fine settimana a San Martino di Lupari. Spettacolo e sorprese non sono mancate nelle sette partite disputate, antipasto dei playoff che cominceranno dopo le ultime tre giornate del campionato di Serie A1. La formazione siciliana ha conquistato per la seconda volta il trofeo superando in Finale la sorprendente Sesto ...

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : è finale inedita tra Ragusa e il Geas - la novità recente contro un’attesa lunga 46 anni : Ragusa contro Sesto San Giovanni, Virtus Eirene contro Geas, Passalacqua contro Allianz: in qualunque modo la si declini, ecco una sfida davvero inedita ai piani alti della Coppa Italia, giunta a una Finale che, comunque vada, premierà per la seconda volta una delle due formazioni. Il Geas, in particolare, è stato protagonista di una cavalcata a dir poco incredibile: dopo aver battuto di soli due punti Broni, è riuscito anche a estromettere le ...

