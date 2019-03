ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma. Con sguardo un po' incredulo e un po' stralunato, il vincitore delle elezioni lucane, l'ex generale della Guardia di finanza, eletto per il centrodestra con il 42 per cento, fa ...

zazoomblog : “L’allunaggio” di Vito Bardi in Lucania felix - #“L’allunaggio” #Bardi #Lucania #felix - ilfoglio_it : “L’allunaggio” di Vito Bardi in Lucania felix. Chi è l’ex generale che parla come Salvini, nuovo governatore di cen… -