La Germania vince in Olanda

Euro 2020 : la Germania beffa l'Olanda al 90'. Croazia ko - vince la Polonia : ROMA - Non sono mancate le emozioni e le sorprese nei match di domenica 24 marzo valevoli per la seconda giornata di qualificazioni ad Euro 2020 . La Germania si impone 3-2 ad Amsterdam contro l'...

La Germania post-Corea di Loew vince in Olanda 3-2 : Il ricambio generazionale Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince (Lineker) La Germania del cambio generazionale vince 3-2 in Olanda con un gol al 90esimo di Nico Schulz terzino sinistro dell’Hoffenheim. Al termine di una partita intensa che i tedeschi stavano vincendo 2-0 alla fine del primo tempo. Poi sono stati raggiunti sul 2-2 e quando tutti – i tutti che non ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : la Svizzera vince il Team Event - Italia eliminata dalla Germania ai quarti : La Svizzera prosegue nel suo trend positivo nella specialità e, dopo le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e i Mondiali di Are 2019, vince anche il Team Event delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino di Soldeu (Andorra). La gara che si disputa con un tabellone tennistico prevede sfide in parallelo quattro contro quattro (con due atleti uomini e due donne) che portano fino alla finale. Gli elvetici (Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara superfavorita contro Stoccarda - Egonu e compagne per vincere in Germania : Novara è stata molto fortunata in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno pescato lo Stoccarda cioè l’avversario sulla carta più debole e più agevole da affrontare. Le ragazze di Massimo Barbolini scenderanno in campo questa sera (ore 19.00) alla SCHARRArena contro la compagine tedesca che proverà a sfruttare al meglio il calore del proprio pubblico ma che è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lahti 2019 : l’Austria vince nettamente la prova a squadre davanti a Germania e Giappone : Vittoria convincente per l’Austria nella prova a squadre dal trampolino HS130 di Lahti: era da quasi due anni che un quartetto austriaco non riusciva a far propria una competizione di tale genere. Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer e Michael Hayboeck concludono con 953.6 punti davanti alla Germania (Karl Geiger, Richard Freitag, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe) con 942.6 punti e al Giappone (Yukiya Sato, Daiki Ito, ...