Giro di Catalogna 2019 | show di Thomas De Gendt | vittoria in solitaria per il belga

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una delle sue giornate al top, quelle nelle quali riesce a fare la differenza e a staccare tutti.Detorna a trionfare in una delle sue gare preferite: ildi. Nella tappa di apertura della corsa iberica, con partenza ed arrivo a Calella dopo 163,7 chilometri, ilgiunge a braccia alzate con il suo stile: andando via indopo una fuga da lontano. Il corridore della Lotto-Soudal centra il primo successo in questo, il quattordicesimo in carriera, quarto in. Per lui ovviamente la maglia di leader della classifica.Sei corridori in fuga nelle prime fasi di gara:De, Luis Ángel Maté, Huub Duijn, Angel Madrazo, Álvaro Cuadros e Alexis Gougeard. Diverse salite poste nel percorso hanno messo in difficoltà alcuni dei velocisti, compreso Alvaro Hodeg. Il plotone ha gestito il margine dei fuggitivi, con molte squadre ad ...

D_Tirinnanzi : Ops, he did it again! @DeGendtThomas vince la prima tappa del Giro di Catalogna, la sua quarta in carriera nella corsa catalana. - gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Giro di Catalogna 2019, un anticipo di Tour de France con Froome, Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le stell… - paolocarpani : Giro di Catalogna 2019, un anticipo di Tour de France con Froome, Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le… -