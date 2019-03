Chiuso autosalone in zona Magliana | svolgeva attività senza autorizzazione

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – L’accertamento effettuato dalla Polizia di Stato in unsito insi inserisce in un piu’ ampio contesto di controlli amministrativi svolti nelladi competenza dagli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, e che ha permesso di evidenziare, nel caso specifico, gravi mancanze. L’era specializzato nella vendita di auto di grossa cilindrata, del valore di svariate migliaia di euro, ma le indagini compiute dai poliziotti del commissariato hanno appurato che l’attivita’ era svoltanessunaAlcune autovetture presenti all’interno, inoltre, erano prive di targa ed il gestore non e’ stato in grado di fornire alcuna documentazione circa la loro provenienza, motivo per cui i veicoli sono stati sequestrati e saranno oggetto di ulteriori indagini. ...

